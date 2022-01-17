Новая возлюбленная больного Харламова уехала отдыхать и отписалась от него

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 2 176

Поклонники стали подозревать, что знаменитости расстались.

Фото, видео: globallookpress / Lev Ilyin; Instagram @katerinakovalchyk

Новая возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова Катерина Ковальчук отправилась отдыхать на экзотические острова. Она наслаждается отпуском вместе со своими друзьями, однако рядом с ней нет ее избранника — известного юмориста. Он проводит свое время, восстанавливаясь после госпитализации дома.

«Когда захотите всем угодить, начните с себя»,

«Мечтайте! Жизнь слишком… одна», — поделилась философскими мыслями Ковальчук в Instagram.

Instagram @katerinakovalchyk

Также известно, что 28-летняя актриса отписалась от страницы Instagram своего возлюбленного. Среди поклонников стала ходить масса слухов о расставании пары, ведь, на первый взгляд, отношения Харламова выглядели идеально. Многие почитатели таланта шоумена даже стали предсказывать скорую свадьбу знаменитостей. Однако последние события заставили серьезно задуматься в правдоподобности такого исхода.

 

К слову, из-за сильной болезни, которую Харламов так и не назвал, юморист не смог поздравить свою дочку с днем рождения, который прошел 5 января. Все из-за болезненного состояния и температуры, по его словам, которая достигала отметки почти в 40 градусов. Из-за тяжелого состояния юморист даже оказался под капельницей. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Харламов во время лечения свое болезни оскорбил американского рэпера Snoop Dоgg и призвал атаковать его социальные сети.

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