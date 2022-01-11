Перенесший ковид Харламов заразился новым вирусом и счел его страшнее

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 056

Минувшим днем юморист оказался под капельницей, о чем сообщил с помощью фотографии. Теперь он решил не публиковать новых снимков, пока не выздоровеет.

Перенесший ковид Харламов заразился новым вирусом и счел его страшнее

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Эпидемия коронавируса

Резидент Comedy Club Гарик Харламов после перенесенного COVID-19 заразился новым вирусом и счел его страшнее. Юморист не раскрывает диагноз, однако известно, что минувшим днем находился под капельницей. Скорее всего, его поразили грипп или ангина.

«Сейчас вирусы гуляют в огромных количествах. И они какие-то все жесткие стали. Какая-то эра вирусов началась, блин. И как выясняется, ковид не всегда самый тяжело переносимый», — подметил Харламов на своей странице в Instagram.

В начале сентября стали появляться слухи, что Гарик Харламов заразился коронавирусом. Даже он сам постоянно намекал на это. Как только температура его тела достигла отметки в 38,5 градуса, он ушел на самоизоляцию и сознался в своем диагнозе. Юмористу даже пришлось отменить предстоящие съемки.

Instagram @garikkharlamov

По всей видимости, болезнь прошла в легкой форме, и осложнений из-за коронавируса у Харламова не было. Сейчас все выглядит гораздо серьезнее. Звезда Comedy Club лечится в медицинском учреждении после резкого ухудшения состояния своего здоровья — температура его тела поднялась почти до 40 градусов.

«Рука уже здорова! Осталось вылечить все остальное. Выкладывать здоровые части тела не буду, лучше выложусь здоровый целиком!» — отшутился о своем состоянии Гарик.

Харламов призывает всех своих поклонников пристально следить за здоровьем и укреплять иммунитет, ведь от угрозы заражения вирусом не защищен никто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи выводят перенесшую инсульт Елену Проклову из критического состояния.

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