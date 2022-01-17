Порошенко в аэропорту Киева вручили повестку и забрали паспорт

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 042

Представители ГБР задержали экс-президента. После чего отбить от стражей порядка его попытались депутаты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko; Telegram@stranaua

Бывшего президента Украины Петра Порошенко сразу же по прибытию в Киев из Варшавы на паспортном контроле попытались задержать представители ГБР. Стрим об этом в сети ведет украинский депутат Алексей Гончаренко.

Сообщается, что Порошенко была вручена повестка, в которой он называется задержанным, после чего у него изъяли паспорт. Удостоверяющий личность документ ему через некоторое время вернули.

Пока ситуация еще только развивается. В воздушной гавани находится множество журналистов и сторонников экс-президента.

К слову, Петр Порошенко возвращался на родину с уверенностью, что представители внутренних органов ограничивать свободу по прилету ему не будут.

«Нет. Я не опасаюсь, потому что за мной народ Украины и за мной правда, а за ними ложь», — утвердил он РИА Новости.

На Украине на него заведено уголовное дело о госизмене в связи с поставкой угля с неподконтрольной Киеву части Донбассу в 2014 и 2015 году. В декабре прошлого года экс-президент покинул Украину и направился в Польшу, пообещав вернуться в страну в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы». В январе киевский суд наложил арест на имущество экс-президента, а недавно Печерский районный суд заключил — задержать его.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петр Порошенко опубликовал в соцсети мемы о себе.

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