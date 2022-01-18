Ешьте дважды в день при диабете: какая дешевая закуска снижает уровень сахара в крови

Эксперты назвали самые питательные и недорогие продукты для быстрого и полезного перекуса.

Эксперты рассказали о недорогих и питательных продуктах, которые помогают контролировать уровень сахара в крови при диабете второго типа. Если употреблять эти снеки дважды в день, показатели глюкометра могут значительно снизиться, полагают они.

Диета — одно из важнейших назначений для всех пациентов с диабетом. Правильное питание предельно важно для сохранения качества жизни больных. Ученые попытались определить лучшие продукты для них. По результатам 12 клинических исследований канадских специалистов с участием 450 диабетиков средних лет они пришли к выводу, что разные виды древесных орехов снижают уровень сахара.

Каждый участник ежедневно съедал по 56 граммов (разделенных на две порции) миндаля, бразильского ореха, кешью, каштанов, фундука, ореха пекан или макадамия, кокосового, грецкого или кедрового ореха, фисташек. Уровень глюкозы в крови натощак и HbA1c у испытуемых при этом снижался. Арахис пациентам не давали, ведь он, что любопытно, к классу орехов не относится, а является представителем семейства бобовых.

Помимо прочего, хоть древесные орехи и калорийны, она богаты полезными ненасыщенными жирами, благодаря чему ни один из участников эксперимента не набрал вес.

Как пишет Daily Express со ссылкой на результаты исследований, больным диабетом второго типа особенно внимательно нужно следить за содержанием углеводов в пище. Именно они превращаются в глюкозу и провоцируют скачки уровня сахара в крови. Из сытной еды лучше предпочесть мясо, но не красное, как говядина или баранина, и умеренными порциями. Не стоит увлекаться также мясными продуктами вроде бекона, сосисок и ветчины.

Определенно полезными для диабетиков ученые назвали домашнюю птицу, рыбу, фасоль и чечевицу из бобовых, несоленые орехи.

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