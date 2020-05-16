Китайские ученые выяснили, что через 12 лет после перенесенной атипичной пневмонии в 2002–2003 годах у пациентов диагностировали диабет первого или второго типа.

COVID-19 может спровоцировать отсроченный диабет

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые опасаются, что новый коронавирус со временем может стать причиной появления диабета у пациентов перенесших заболевание COVID-19, пишут «Известия».

Согласно исследованиям специалистов больницы Тяньцзинь в Китае, через 12 лет после перенесенной атипичной пневмонии (SARS) в 2002–2003 годах у пациентов клиники были обнаружены различные заболевания — повышенная восприимчивость легких к инфекциям, опухоли, сердечно-сосудистые проблемы и нарушение метаболизма глюкозы и липидов (причины нарушения обмена веществ и диабета). На основе полученных данных ученые пришли к выводу, что серьезные сбои с обменом веществ могут быть напрямую или опосредованно связаны повреждениями в легких, вызванными SARS.

С коллегами согласились специалисты департамента эндокринологии больницы Тонгрен в Пекине. В своей работе они выяснили, что коронавирусы серьезно влияют на работу ангиотензинпревращающего фермента 2 в различных органах. Это органическое вещество представляет собой рецептор и точку входа для некоторых коронавирусов, в том числе SARS и SARS-CoV-2. Данный фермент есть почти во всех тканях организма человека, при этом довольно большое его количество сосредоточено в эндокринной части поджелудочной железы.

Результаты анализов показали, что SARS негативным образом воздействуют на нее, а ведь именно ее клетки вырабатывают гормон инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови. Полученные данные позволили ученым предположить, что из-за этого у некоторых пациентов возникает острый инсулинозависимый сахарный диабет.

Ссылаясь на результаты, полученные китайскими специалистами, ученый из Университета Фессалии в Греции Джордж Вавогиус в своем недавнем исследовании предположил, что вирус SARS-CoV-2 тоже влияет на обмен веществ своего носителя.

Российские ученые с выводами не спешат. По словам старшего научного сотрудника Института Х-Вio ТюмГУ Марии Орловой, изменения обмена веществ провоцируют и препараты, применяемые для лечения респираторных инфекций.

«Пациенты, о которых говорится в исследовании, принимали преднизолон — это препарат, имеющий побочные эффекты, связанные с липидным обменом», — цитирует издание Марию Орлову.

Однако и российские специалисты не исключают, что COVID-19 может оказывать влияние на обмен веществ человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач-иммунолог оценил шансы повторно заразиться коронавирусом.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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