Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли законопроект о пожизненном заключении для педофилов. В России это высшая мера наказания для преступников. Как уточняет ТАСС, документ одобрили единогласно, без воздержавшихся.

Авторы законопроекта предложили заключать в тюрьму до самой смерти тех педофилов, кто уже был судим за совершение аналогичного преступления в отношении любых лиц до 18 лет. Пока же в России действует другая практика: пожизненное дают рецидивистам, ранее судимым за растление или изнасилование ребенка младше 14 лет.

Создатели документа настаивают: к высшей мере наказания нужно приговаривать, не дожидаясь рецидивов. Особенно, если преступление совершено с применением насилия или совершено в отношении двух и более детей. Иначе говоря — если есть ряд отягчающих обстоятельств.

Разработкой законопроекта занимались глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак, а также председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Теперь суду предоставлена возможность навсегда изолировать преступника-педофила от общества», — прокомментировала принятие инициативы первый зампредседателя профильного комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему католические священники-педофилы избегают наказания.