Крещенский сочельник: где купели в честь праздника в России оказались вне закона

Подумать о своем здоровье и лишний раз не рисковать призывают и тех, кто намерен принять участие в крещенских купаниях. Желающих смыть грехи в этом году — больше миллиона по всей стране. Но вот уже даже церковь отговаривает от омовений, напоминая, что это не религиозная, а светская традиция. А в ряде регионов нырять в прорубь и вовсе запретили. Евгений Подтергера узнал, где купания оказались вне закона.

Первый бортик мы поворачиваем и устанавливаем на уже подготовленное место. Тут важно не тянуть, потому что, если мы его оставим буквально на три минуты — примерзнет и мы его уже не оторвем.

На трескучем морозе даже обустроить крестообразную прорубь — иордань — проблема, а уж нырнуть в нее — настоящий подвиг веры. Впрочем, Русской Православной Церкви такие подвиги не нужны. Священники говорят, что главное — молитва и чистые мысли, а не тело.

«Окунание в купели — это больше народная традиция, чем церковная. Это не обязательный атрибут», — отметил руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов.

В миллионном Красноярске епархия в этом году не организовала ни одной купели. Бурятия так и вовсе ввела запрет на массовые купания. И это единственный регион в стране, где вышло официальное постановление об отмене крещенских купаний.

«Повышается многократно риск заражения и распространения нового штамма коронавируса», — сообщил начальник отдел надзора по коммунальной гигиене, гигиене труда и радиационной гигиене Андрей Цырендоржиев.

В Екатеринбурге купель организовали, но и про противовирусный режим не забыли. Теплые раздевалки и сама прорубь в реке отапливается. Одновременно здесь могут находиться не больше десяти человек.

«Мы просим жителей, которые придут, соблюдать меры социальной дистанции и носить маски до того момента, как они будут окунаться», — сказал директор УК Андрей Сизов.

По всей стране в этот день в особом режиме работают спасатели, полиция и медики.

«На каждой купели запланировано дежурство спасателей и волонтеров. Кроме того, будут участвовать сотрудники МВД и медицинские работники», — отметил начальник центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Курганской области Игорь Аносов.

Начнется эта крещенская водная эстафета традиционно с Дальнего Востока. Во Владивостоке главная прорубь прямо в Японском море. Мороз приличный — периодически даже соленую воду затягивает ледяная шуга. Профессионалы говорят: нырнуть сюда может только абсолютно здоровый человек.

У такого экстремального погружения огромный список противопоказаний. Морж Игорь Веретянников закаляется уже много лет и не уверен, что пойдет нырять сегодня ночью. Для него ледяные ванны обыденность.

«Многие пробуют экстремальную технику и шоковую терапию. <…> Нужно быть очень аккуратными», — отметил он.

И уж тем более нет никакого смысля нырять в различных самодельных прорубях и в необустроенных местах — это опасно.