Устроила цирк? Волочкова закатила скандал в самолете из-за маски

Возвращающуюся с Мальдив балерину сняли на видео.

Возвращение из отпуска Анастасии Волочковой оказалось не менее ярким, чем само путешествие. Без скандалов не обошлось. Очевидцы, летевшие в одном самолете с балериной с Мальдив, сообщили в соцсетях, что артистка закатила скандал на борту. По словам свидетелей инцидента, причиной стало обязательное требование находиться в салоне авиалайнера в маске.

Возмущенные увиденным пассажиры опубликовали видео из авиасалона, где видно, как загоревшая на райских островах парочка — балерина Анастасия и банщик Сергей — выясняет отношения сначала с бортпроводниками, а затем с сотрудниками правопорядка.

Спутник знаменитости пытается объясниться и спокойно уладить конфликт, однако Волочкову замечание распалило и, как следует из комментария зафиксировавших словесную перепалку соседей, «балерина всея Руси» закатила истерику.

Впрочем, никаких подтверждений от самой Волочковой относительно произошедшего не поступало. Возможно, светская львица найдет другое объяснение для случившегося.

Как ранее писал 5-tv.ru, Волочкова снялась голой на пляже во время отдыха на Мальдивах.