Балерина решила похвастаться перед поклонниками своим загаром. Поклонники попросили одеться.

Анастасия Волочкова в последние дни отдыха на Мальдивах вернулась наконец в свое амплуа. После долгого и неожиданного затишья на ее странице в Instagram появились фото и в шпагате, и в естественном, так сказать виде. Звезда запечатлелась обнаженной в лазурных волнах океана, прикрыла лишь глаза очками, да грудь слегка — руками.

«Я немного подзагорела тут», - подписала снимок балерина.

Поклонники затаив дыхание ждали, когда же это произойдет. На всякий случай под каждым «приличным» постом писали благодарность. Но не были услышаны. Звезда решила похвастаться своим загаром максимально наглядно.

«Ненадолго хватило, прорвало»;

"Аж купальник больно надеть?"

«Ну начинается! Люди не меняются, и Волочкова в том числе!»

«Покажите нам остров, зачем нам эта пошлость? Столько красоты на острове, а вы нам груди демонстрируете»;

«Только один вопрос — перед дочкой не стыдно?» — пишут комментаторы.

Instagram @volochkova_art

Волочкова несколькими публикациями ранее, к слову, ответила на последний вопрос. Отрицательно, разумеется. Не стыдно, потому что ее шпагат и подтянутое тело в 45 лет — результаты большой работы и профессионализма. Знаменитость считает свою растяжку грациозной, эротичной и уместной во всех ситуациях. А раздражать чужая фигура и шпагат, уверена она, могут только недолюбленных, несчастных и завистливых людей.

Сама Анастасия Волочкова, стоит отметить, сейчас очень даже «долюбленная» — рядом с ней уже почти месяц лучший мужчина на свете. По крайней мере, из всех од, спетых банщику Сергею балериной, вывод можно сделать только такой. Пара две недели провела на белом мальдивском песке, наслаждалась друг другом и ежедневными признаниями в нежных чувствах.

Некоторые фолловеры надеялись, что селебрити теперь направит всю сексуальную энергию на Сергея, но нет, им тоже перепало. Купальники у знаменитости по-прежнему микроскопические (а то и вовсе отсутствуют), а любовь к собственному телу безграничная. Всем бы такую уверенность!

Ранее 5-tv.ru рассказы вал о знакомстве Анастасии Волочковой с новым возлюбленным и их планах открыть совместный бизнес.