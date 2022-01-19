Полиция со всех сторон: Волочкову с бойфрендом задержали в «Шереметьево» после скандала на борту

|
Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 3 709

Волочкову с бойфрендом задержали в «Шереметьево» после скандала на борту

Фото, видео: Instagram @sergey.sa77, @volochkova_art

По словам очевидцев, балерина вступила в конфликт с бортпроводниками из-за маски.

Анастасия Волочкова со своим новым бойфрендом Сергеем по возвращению с Мальдив в Москву успела стать участницей очередного скандала. На борту воздушного судна артистка начала ругаться с проводниками, предположительно, просившими ее надеть маску. Как и следовало ожидать, ни к чему хорошему это ни привело. Долететь до столицы влюбленной парочке все-таки удалось, однако по прибытию в «Шереметьево» Волочкову с избранником сразу задержали — во всяком случае об этом в сторис в Instagram заявил Сергей.

«Посмотрите сколько людей!» — смеялась балерина.

«Нас арестовала полиция. Посмотрите, со всех сторон!» — продолжил возлюбленный светской львицы.

Как ранее сообщили очевидцы, балерина весь полет скандалила с бортпроводниками из-за нахождения в самолете без маски. Возмущенные увиденным пассажиры опубликовали видео из авиасалона, где видно, как загоревшая на райских островах парочка —Волочкова и банщик Сергей — выясняет отношения сначала с бортпроводниками, а затем с сотрудниками правопорядка.

 

 

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.33
0.29 87.02
0.16
Чью жизнь изменят кармические узлы? — объясняет экстрасенс

Последние новости

2:08
Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о своем местонахождении
1:47
Волочкова назвала неожиданную причину задержания в «Шереметьево»
1:30
Путин обсудил с президентом Азербайджана ситуацию вокруг Украины
1:01
Полиция со всех сторон: Волочкову с бойфрендом задержали в «Шереметьево» после скандала на борту
0:54
Крещение Господне: что можно и нельзя делать 19 января
0:39
Шаляпина заподозрили в отравлении жены-миллионерши: «Интересовался, как незаметно убить человека»

Сейчас читают

Устроила цирк? Волочкова закатила скандал в самолете из-за маски
Каковы прогнозы на восстановление у людей с раком пищевода, как у актера Ильина-старшего
Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи об отъезде из Казахстана
Назван самый доступный фрукт, разжижающий кровь и предотвращающий тромбоз

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год