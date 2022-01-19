Полиция со всех сторон: Волочкову с бойфрендом задержали в «Шереметьево» после скандала на борту

По словам очевидцев, балерина вступила в конфликт с бортпроводниками из-за маски.

Анастасия Волочкова со своим новым бойфрендом Сергеем по возвращению с Мальдив в Москву успела стать участницей очередного скандала. На борту воздушного судна артистка начала ругаться с проводниками, предположительно, просившими ее надеть маску. Как и следовало ожидать, ни к чему хорошему это ни привело. Долететь до столицы влюбленной парочке все-таки удалось, однако по прибытию в «Шереметьево» Волочкову с избранником сразу задержали — во всяком случае об этом в сторис в Instagram заявил Сергей.

«Посмотрите сколько людей!» — смеялась балерина.

«Нас арестовала полиция. Посмотрите, со всех сторон!» — продолжил возлюбленный светской львицы.

Как ранее сообщили очевидцы, балерина весь полет скандалила с бортпроводниками из-за нахождения в самолете без маски. Возмущенные увиденным пассажиры опубликовали видео из авиасалона, где видно, как загоревшая на райских островах парочка —Волочкова и банщик Сергей — выясняет отношения сначала с бортпроводниками, а затем с сотрудниками правопорядка.