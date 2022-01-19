Иосиф Пригожин напомнил летевшей экономом Волочковой о «правилах общежития»

Анастасия Волочкова продемонстрировала неуважение к окружающим, отказавшись соблюдать правила безопасности на борту самолета в пандемию. Такую точку зрения в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал продюсер Иосиф Пригожин.

Супруг певицы Валерии подчеркнул, что в пандемию особенно важно вести себя более корректно по отношению к окружающим. Тем более, если речь идет об общественном транспорте и таком замкнутом пространстве как самолет.

«Публичные люди особенно должны вести себя не вызывающе, а, наоборот, быть примером для подражания. Но видите принципы индустрии шоу-бизнеса выглядят немножко иначе. И по таким правилам: „А сейчас для куражу я вам попу покажу“. Давать оценку происходящему мне очень сложно, потому что я там не присутствовал», — подчеркнул Пригожин.

Он также напомнил о том, что перед законом и COVID-19 все равны. И в столь непростое время важно проявлять уважение к масочному режиму ради собственной безопасности и безопасности окружающих.

«Правила общежития нужно соблюдать, законы одни должны быть для всех. Там, где заканчивается свобода одного, и начинается свобода другого, — отметил продюсер, — В данном случае на мой взгляд проявлено неуважение к масочному режиму и проявлено неуважение к тем, кто вас окружает. Давать оценку этому обстоятельству очень сложно. Все равно безнаказанность сплошь и рядом и ничего за этим, конечно жен, не последует».

Балерина и ее возлюбленный Сергей возвращались с отдыха на Мальдивах, как ни странно, эконом-классом. По рассказам очевидцев, Волочкова отказалась сидеть с маской на лице, а на просьбы бортпроводников надеть средство индивидуальной защиты начала в ответ скандалить и снимать происходящее на телефон.

В результате артистку в «Шереметьево» встретили полицейские. Ее вместе с бойфрендом доставили в отдел, где они провели несколько часов. На Волочкову составили административный протокол.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова высказалась о скандале в самолете.