Волочкова высказалась о скандале в самолете: «Провокация чистой воды»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 10 965

По словам балерины, до нее «докопались» из-за ее же популярности.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандал в самолете и назвала произошедшее «провокацией». Обращение к поклонникам знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Ко мне подходили дети в самолете, просили сфотографироваться, и их родители. Более 70% самолета летели без всяких масок, потому что все уже давно забили на эту ситуацию», — пояснила звезда.

По словам артистки, почти весь полет она носила маску, но снимала ее, чтобы попить кофе. Как отметил ее возлюбленный Сергей, стюард по имени Иван постоянно делал ей замечание, однако не обращал внимание на других пассажиров, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

В один момент Волочкова уступила место мальчику, который подошел с ней познакомиться и взяла из рук стакан с напитком, принесенный Сергеем. Как только стюард увидел ее без маски, завязался конфликт.

«Мы прилетаем, нас встречают 20 человек полиции в аэропорту, как будто мы какую-то угрозу составляем. Как будто преступницу меня в отделение полиции забрали. <…> Я буду подавать в суд. Это провокация чистой воды», — поделилась Волочкова.

Звезда также вспомнила, что за нее пытались заступиться пассажиры, которые посчитали, ее задержание несправедливым. Волочкова считает, что «докопались» до нее только из-за ее известности.

По данным пресс-службы УТ МВД России по ЦФО, артистка находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок. Кроме того, она находилась без средств индивидуальной защиты. При доставлении в участок женщина вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции. В отношении нее составлены протоколы по статьям о мелком хулиганстве и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Как писал 5-tv.ru, очевидица раскрыла подробности скандала с Анастасией Волочковой в самолете.

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