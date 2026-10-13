«Горько до слез»: Волочкова в шоке от могилы Плисецкой и Щедрина

Анастасия Волочкова возмутилась отсутствием памятника на могиле Майи Плисецкой

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова была потрясена после посещения кладбища, где похоронены народные артисты СССР балерина Майя Плисецкая и композитор Родион Щедрин. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге.

Артистка приехала почтить память балетмейстера Юрия Григоровича, а затем нашла могилы знаменитых супругов. Увиденное вызвало у Волочковой сильные эмоции. По словам балерины, вместо приличного надгробия она обнаружила горку песка с табличками, на которых указаны имена и фотография Плисецкой и Щедрина.

Instagram*/ volochkova_art

«Когда я увидела эту горку песка, с вставленными в нее табличками с их именами и фотографию, слезы потекли из глаз. Ну как так?! Даже плиты нет, куда люди могли бы возлагать цветы. Неужели у государства нет возможности поставить памятник этой великой русской балерине и ее супругу? Горько до слез…», — написала Волочкова.

Балерина поделилась, что после увиденного вернулась домой с «тяжелым сердцем». Она также подчеркнула, что для нее Плисецкая и Щедрин были не просто выдающимися деятелями искусства, но и людьми, с которыми связано многое в ее личной жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Анастасии Волочковой, никто не знает современных балерин.

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