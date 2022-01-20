Зловещие периоды: как коридоры затмений в 2022 году изменят жизнь людей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 5 371

Чтобы правильно использовать энергию этих периодов, важно прислушаться к советам астролога.

Зловещие периоды: как коридоры затмений в 2022 году изменят жизнь людей

Фото: Depositphotos / I_g0rZh

Наступивший год Голубого Водяного Тигра будет очень насыщенным. Жителям планеты придется пережить сразу два солнечных и два лунных затмения. Время перемен и перезагрузки, но в то же время период опасностей и неожиданностей. Когда в 2022 году стоит ожидать коридоры затмений и как они повлияют на жизнь людей, рассказала астролог Анастасия Корытцева порталу «The Ftimes».

Когда в 2022-м коридоры затмений

  • 30 апреля — неполное солнечное затмение
  • 16 мая — полное лунное затмение
  • 25 октября частичное солнечное затмение
  • 8 ноября — полное лунное затмение

Именно они создадут по два коридора: весенний — с 30 апреля по 16 мая и осенний — с 25 октября по 8 ноября.

Весенний коридор

Любое затмение — время неоднозначное и опасное. Зачастую именно паника может стать причиной неверных решений, ошибок, конфликтов, да и просто ссор. 30 апреля произойдет неполное солнечное затмение в Тельце, а 16 мая — полное лунное затмение в знаке Скорпиона. Астролог настоятельно рекомендует сосредоточиться на домашних хлопотах и семейных взаимоотношениях. К примеру, весенний коридор — отличное время для начала ремонта и смены места жительства. Кроме того, будьте терпимы к окружающим, помогите тем, кто нуждается в это. Проявленная доброта в этот период приумножится в разы.

Осенний коридор

Осеннее затмение начнется в знаке Скорпион, а завершится — в Тельце. В этот период лучше обратить внимание на себя. Хорошее время для того, чтобы избавиться от вредных привычек, глупых стереотипов и заняться усовершенствованием. 

Также Корытцева советует беречь свое психологическое состояние, не поддаваться эмоциям, чтобы не провоцировать скандалы и конфликты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о худшем дне в 2022-м для каждого знака зодиака, по мнению астрологов.

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