День бумеранга: как играючи обернуть 18-е лунные сутки в свою пользу

Восемнадцатые лунные сутки завершатся в 19:15 20 января по московскому времени. Этот период уникален тем, что мир ненадолго становится настоящим зеркалом наших чувств и поступков, рассказала 5-tv.ru профессиональный астролог Ксения Шахова.

По словам специалиста, важно быть внимательным ко всему, что вас окружает в этот день. Прислушиваться к происходящему не так сложно, но это действительно может принести неплохую выгоду.

«Если вы встречаете что-то, выходящее за рамки привычного, обратите на это внимание. Все возвращается бумерангом, — пояснила она, — Даже случайная встреча со старым знакомым абсолютно неслучайна — она может дать ответ на ваш внутренний запрос, помочь решить внутренний конфликт или даст повод к сомнениям и последующим размышлениям».

Шахова отметила, что в 5 часов 39 минут по московскому времени Солнце перешло в знак Водолея после месячного пребывания в Козероге. Энергетический фон меняется с делового, консервативного на неформальный.

«В утреннее и дневное время реализуются творческий настрой, оптимистичное восприятие неурядиц. Появляется ощущение выхода из проблем. Позиция Луны с Юпитером привносит преувеличение, избыток чувств и неосторожность, склонность к скитанию без цели и праздному времяпрепровождению с мыслью показать себя во всей красе. Это характерно для напряженного аспекта Юпитера — планеты расширения», — пояснила астролог.

В 17:02 Луна из огненного знака Льва перейдет в знак земной Девы, что окажет определенное влияние на ваше здоровье.

«Уязвимым становится желудочно-кишечный тракт и брюшная полость, поэтому на эти органы не рекомендуются операции, хирургическое вмешательство, медицинские процедуры. Также откажитесь в это время от тяжелой жирной пищи», — предостерегла собеседница 5-tv.ru.

Астролог Шахова отметила, что земная Луна даст большую обстоятельность. Вы почувствуете спокойствие, но в то же время неудовлетворенность неразберихой и непоследовательностью.

«К вечеру может хотеться навести порядок в доме, обратить внимание домашних на незавершенные дела, — предупредила специалист, — Вообще до воскресенья просыпается внутренний критикан. Это может привести к неловким ситуациям, неуместной придирчивости и вспышкам несогласия на ровном месте».

Ранее 5-tv.ru писал о том, каких дней стоит опасаться в 2022 году.