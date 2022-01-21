Время красоты, загадок и подвигов: как пройдут 19-е и 20-е лунные сутки

В пятницу 21 января до 20:37 по московскому времени реализуются 19-е лунные сутки, за ними наступит особенный, наполненный иллюзиями и загадками 20-й лунный день. По словам астролога и психолога Ксении Шаховой, 19-й лунный день будет полон соблазнов, велик риск поддаться искушениям.

«Он неблагоприятен для общения с людьми более низкого духовного и морального уровня. Остерегайтесь пьяных и сомнительных компаний, а также тех, кто хочет разжалобить или сбить с толку», — предупреждает эксперт.

Как отметила Шахова, гармоничное взаимодействие Венеры и Урана с Луной в это время может посодействовать вам в запуске новаторских проектов, вдохновить на изобретательскую и исследовательскую деятельность. Небесные тела подарят точность движений творческим людям, обострят чувство прекрасного и чувство формы.

«Время располагает к разным видам искусства. Это хороший день для посещения салона красоты — стрижки, косметических процедур. Самое время приобрести предметы искусства, а коллекционеры смогут пополнить свое собрание раритетной и выгодной вещью», — говорит астролог.

Шахова полагает, что после 17 часов дня сегодня на многих подействует позиция Нептуна. Загадочная планета оставит свой след — будет сложно отличить свои иллюзии от действительности, от реального положения вещей.

«Живое воображение и наплыв сострадательности можно использовать, посетив музыкальный вечер, благотворительную акцию или художественную мастерскую. Отношения с близкими женщинами могу страдать налетом тайны, быть непонятными, иметь элемент недосказанности», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, в 20-й лунный день несложно совершить подвиг — положение планет на небосклоне будет питать душу, придавать сил и уверенности в себе. Не исключено, что вы услышите чье-то откровение, неожиданное признание. Это время желательно провести в аскезе, сознательно отказавшись от удовольствий.

Будьте осторожны, трактуя собственные сновидения. Яркие образы и таинственные знаки в этот период могут оказаться крайне ненадежными. Однако в 19-е и 20-е лунные сутки сны сбываются только если вы сами придаете им значение.

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