Эго зашкаливает: как Марс в Козероге с 21 января изменит жизни людей

Астролог и экстрасенс Денис Холодницкий в интервью 5-tv.ru предупредил, что представители разных знаков зодиака окажутся в условиях затрудненной коммуникации и повышенного эгоизма.
Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru
Специалисты по звездам считают, что 21 января, день вхождения Марса в знак Козерога, наступает интересный период в жизни людей. Астролог, таролог, участник «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий эксклюзивно для 5-tv.ru предупредил, что представители разных знаков зодиака окажутся в условиях затрудненной коммуникации и повышенного эгоизма.
«Марс находится в гостях у планеты Сатурн, который дает замечательную концентрацию. В этом положении будет весьма характерна сконцентрированная воля, люди будут скрытны, нерешительны в серьезных действиях. При этом редко можно угадать, что вы сделаете или предпримете в следующий момент. Поскольку Козерог связан с высокой целью, программностью, то вы можете просчитывать наперед, что вам надо сделать, какое надо произвести впечатление», — охарактеризовал космический расклад провидец.
В наступающий период люди будут больше руководствоваться логикой и умом, смогут пустить в ход стратегию и тактику, отставив на время эмоции.
Это благоприятное время для действий, энтузиазма, реализации поставленных целей, вы сможете лучше адаптироваться к новому и неизведанному. При этом значительно повысится работоспособность, вас похвалят за трудолюбие. Даже если и возникнут проблемы, то они вас не напугают: вы сможете решать их максимально рационально и последовательно.
В целом, по мнению экстрасенса, наступает прекрасный период для карьеры и развития, вас будет сопровождать большое количество сил и энергии для реализации задуманного.
Тем не менее звезды подлили каплю дегтя: в период Марса в Козероге пострадают взаимоотношения из-за практически полного отсутствия гибкости в общении.
«Отсюда проблемы с коммуникацией, период, где отсутствует человечность, это время повышенного эго и эгоизма», — предупредил астролог.
Эксперт рекомендует не переживать и переключить фокус внимания на достижение целей, не зацикливаясь на коммуникациях и других людях. Стоит использовать наступающее время для запуска новых проектов, изучения нового. Находящимся в поиске работы поступят интересные предложения, а если вы не планируете ее менять, то и на прежнем месте звезды сулят новые возможности.
«Планета Сатурн любит только развитие, не приемлет лени и отдыха, поэтому — только движения и действия. Если этого нет, то наказание как следствие не заставит себя долго ждать», — подчеркнул Денис Холодницкий.
В плане личных отношений возрастает риск ссор и конфликтов в семье, что объясняется зацикленностью на себе и повышенным эго, не способствующим налаживанию мира и пониманию желаний партнера. Предохранителем выступят звезды, обещающие разумные действия: прагматичный мозг и логика не дадут развиваться сильным конфликтам, здесь главное — вовремя прислушаться и выключить эмоции.
В заключение экстрасенс предложил запомнить ключевые моменты периода Марса в Козероге.
Разрешено и поощряется:
- развиваться;
- двигаться вперед;
- начинать что-то новое;
- на все возникающие возможности отвечать «да»;
- двигаться амбициозно.
Не рекомендуется:
- лениться;
- ссориться, а все возникающие споры либо отложить на потом, либо действовать только на основе логики;
- много общаться с людьми.
«Развития вам и еще раз развития. Дерзайте и воплощайте свои цели сейчас!» — пожелал эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астрологи предупредили об опасностях, поджидающих в первые месяцы 2022 года.
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