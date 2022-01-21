Эго зашкаливает: как Марс в Козероге с 21 января изменит жизни людей

Специалисты по звездам считают, что 21 января, день вхождения Марса в знак Козерога, наступает интересный период в жизни людей. Астролог, таролог, участник «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий эксклюзивно для 5-tv.ru предупредил, что представители разных знаков зодиака окажутся в условиях затрудненной коммуникации и повышенного эгоизма.

«Марс находится в гостях у планеты Сатурн, который дает замечательную концентрацию. В этом положении будет весьма характерна сконцентрированная воля, люди будут скрытны, нерешительны в серьезных действиях. При этом редко можно угадать, что вы сделаете или предпримете в следующий момент. Поскольку Козерог связан с высокой целью, программностью, то вы можете просчитывать наперед, что вам надо сделать, какое надо произвести впечатление», — охарактеризовал космический расклад провидец.

В наступающий период люди будут больше руководствоваться логикой и умом, смогут пустить в ход стратегию и тактику, отставив на время эмоции.

Это благоприятное время для действий, энтузиазма, реализации поставленных целей, вы сможете лучше адаптироваться к новому и неизведанному. При этом значительно повысится работоспособность, вас похвалят за трудолюбие. Даже если и возникнут проблемы, то они вас не напугают: вы сможете решать их максимально рационально и последовательно.

В целом, по мнению экстрасенса, наступает прекрасный период для карьеры и развития, вас будет сопровождать большое количество сил и энергии для реализации задуманного.

Тем не менее звезды подлили каплю дегтя: в период Марса в Козероге пострадают взаимоотношения из-за практически полного отсутствия гибкости в общении.

«Отсюда проблемы с коммуникацией, период, где отсутствует человечность, это время повышенного эго и эгоизма», — предупредил астролог.

Эксперт рекомендует не переживать и переключить фокус внимания на достижение целей, не зацикливаясь на коммуникациях и других людях. Стоит использовать наступающее время для запуска новых проектов, изучения нового. Находящимся в поиске работы поступят интересные предложения, а если вы не планируете ее менять, то и на прежнем месте звезды сулят новые возможности.

«Планета Сатурн любит только развитие, не приемлет лени и отдыха, поэтому — только движения и действия. Если этого нет, то наказание как следствие не заставит себя долго ждать», — подчеркнул Денис Холодницкий.

В плане личных отношений возрастает риск ссор и конфликтов в семье, что объясняется зацикленностью на себе и повышенным эго, не способствующим налаживанию мира и пониманию желаний партнера. Предохранителем выступят звезды, обещающие разумные действия: прагматичный мозг и логика не дадут развиваться сильным конфликтам, здесь главное — вовремя прислушаться и выключить эмоции.

В заключение экстрасенс предложил запомнить ключевые моменты периода Марса в Козероге.

Разрешено и поощряется:

развиваться;

двигаться вперед;

начинать что-то новое;

на все возникающие возможности отвечать «да»;

двигаться амбициозно.

Не рекомендуется:

лениться;

ссориться, а все возникающие споры либо отложить на потом, либо действовать только на основе логики;

много общаться с людьми.

«Развития вам и еще раз развития. Дерзайте и воплощайте свои цели сейчас!» — пожелал эксперт.

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