Новая точка отсчета: какие опасности ждут в первые месяцы 2022 года

Первый месяц нового года является своеобразной точкой отсчета, рубежом в жизни каждого человека. В это время многие могут ощущать дискомфорт и стремление к кардинальным переменам, однако поддаваться этим порывам не стоит, считает профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас. Специально для читателей 5-tv.ru эксперт объяснила, какие опасности таит в себе январь и как их избежать, сохранив душевное равновесие и гармонию во всех сферах жизни.

По словам эксперта, наше состояние в первый месяц года сходны с эмоциями, которые мы испытываем в день рождения. Возможны перепады настроения, ухудшение самочувствия.

Так происходит, потому что в это время запускается новый соляр на год. Энергия меняется и нам всегда не просто это принять. Январь и февраль — это, как правило, новые задачи на год вперед для всего человечества и, конечно, эти месяцы не простые.

Подходящий к концу январь, как многие уже ощутили, выдался весьма сложным. С чем же это было связано?

«Во-первых, ретроградная Венера, которая действует на нас всех до 29 января. Эта планета, как известно, влияет на женское здоровье, финансовое благополучие и умение получать удовольствие от жизни. Во-вторых, с 14 января к Венере присоединился ретроградный Меркурий который будет действовать до 4 февраля. Это скажется на деловой сфере и путешествиях», — рассказала астролог.

Эксперт отмечает -многим было сложно включиться в рабочий и определиться с задачами на ближайшие 12 месяцев.

«Мы как будто находимся в растерянности, но самое главное здесь не нагружать себя еще большими обязанностями, не пытаться прыгнуть выше головы. Лучше подождать немного. Примерно с 6 февраля станет гораздо легче», — обещает Атлас.

Также астролог объяснила, что весь январь свое негативное влияние оказывал аспект между Сатурном и Ураном, который создавал нам проблемы весь 2021 год. Такое положение планет заставляет бунтовать в ответ на раздражающие правила и закономерности.

У некоторых это выражалось в желании кардинальных перемен, связанных, к примеру, с решением уволиться с работы. Однако астролог предупреждает — делать это категорически нельзя. Лучше сначала спокойно найти новое место, а потом уже уходить. Лучше всего это запланировать на середину следующего месяца, так как с 15 февраля Меркурий перейдет в знак Водолея и наши идеи станут более новаторскими и прогрессивными, да и в целом в жизни прибавиться оптимизма и счастливых моментов.

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