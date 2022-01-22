Кельтский гороскоп: как по дате рождения узнать свою судьбу в 2022 году

На сегодняшний день существует большое количество гороскопов, но все они основываются на разных принципах. Кельтский гороскоп же тесно связан с природой. Как узнать по вашей рождения, с каким из знаков вы соотноситесь и что принесет вам 2022 год?

Белый олень

Дерево — Береза;

24 декабря — 20 января.

Год для вас будет благоприятным, если вы будете расширять свои познания. Судьба будет предоставлять возможности для саморазвития. Постарайтесь воспользоваться ими и применить полученные знания в карьере..

Зеленый дракон

Дерево — Рябина;

21 января — 17 февраля.

Главный совет в 2022 году для вас: научитесь быстро приспосабливаться ко всему новому. Этот навык поможет вам преодолеть все испытания судьбы в предстоящем году.

Морской конек

Дерево — Ясень;

18 февраля — 17 марта.

Людям под покровительством Морского конька нужно обратить внимание на финансовую сферу. Им не стоит зацикливаться на неудачных моментах — относитесь к ошибкам как к урокам судьбы. Постарайтесь преумножить свои доходы.

Ястреб

Дерево — Ольха;

18 марта — 14 апреля.

Баланс — это самое главное слово для вас в 2022 году. Предстоящие 12 месяцев будут наполнены активностью и массой возможностей. В этом непрерывном потоке дел важно сохранить равновесие между работой и домом. Для расслабления можно заняться йогой и медитацией.

Морская змея

Дерево — Ива;

15 апреля — 12 мая.

Вам лучше не доверять малознакомым людям и не делать сомнительные финансовые вложения. В этом году высок риск краха в финансовой сфере. А вот на любовном фронте напротив, вас ждут победы.

Лиса

Дерево — Боярышник;

13 мая — 9 июня.

Верные друзья помогут вам достичь успеха в сфере карьеры. Лисам в 2022 году будет гораздо проще влиять на окружающих и получать от них поддержку. Ближе к концу года вам обязательно повезет в любви, а щедрость поможет укрепить ваш авторитет.

Белая лошадь

Дерево — Дуб;

10 июня — 7 июля.

Белые лошади долгое время не работали над своей финансовой сферой, однако в этом году им придется это сделать. Нужно повысить уровень своих знаний в финансовой грамотности. Запишитесь на курсы или почитайте специализированную литературу.

Единорог

Дерево — Остролист;

8 июля — 4 августа.

В 2022 году этим людям удастся исполнить свою мечту. Они продвинутся по карьерной лестнице или смогут посетить какую-нибудь страну. У Единорогов получится завести полезные связи и новые знакомства.

Лосось

Дерево — Орешник;

5 августа — 1 сентября.

В первой половине года эти люди под покровительством встретят свою любовь. Также в предстоящий период ваша записная книжка пополнится множеством полезных контактов. Все благодаря вашей харизме, общительности и честности. В последние месяцы года вам предстоят путешествия.

Лебедь

Дерево — Виноградная лоза;

2 сентября — 29 сентября.

В предстоящим году Лебедям придется принять неизбежность перемен в жизни. Не стоит форсировать события — все придет тогда, когда это будет нужно. Просто доверьтесь судьбе. В ближайшее время вы встретитесь со своей второй половинкой. Вы сможете стать более красноречивыми и научитесь влиять на людей.

Бабочка

Дерево — Плющ;

30 сентября — 27 октября.

Вы будете на пике своей карьеры. Судьба предоставит вам массу возможностей для самореализации. Многие получат новую должность, заведут полезные связи и познакомятся с влиятельными людьми. 2022 год станет поворотным в судьбе Бабочек.

Волк

Дерево — Тростник;

28 октября — 24 ноября.

Судьба предоставит людям под покровительством Волка целую череду возможностей. Новые источники дохода позволят отдать все накопленные долги и восстановить свое финансовое благополучие.

Черная лошадь

Дерево — Бузина;

25 ноября — 23 декабря.

Такие люди наконец-то смогут понять, что нерешительность — это проигрышная тактика. В этом году им предстоит научиться брать на себя ответственность за важные решения. Изменения предстоят им в первой половине года. В отношениях придется найти равновесие. Только тогда будет возможно обрести покой и счастье, пишет сайт Rsute.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о периодах рождения людей, которым повезет в 2022 году по гороскопу майя.