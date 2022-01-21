Долго и счастливо: ТОП-5 женских имен, которые живут больше всех

Продолжительность жизни зависит от многих факторов: наследственности, образа жизни, вредных привычек. Участник шоу «Битва экстрасенсов», ззотерик и астролог Артемий Никара назвал эксклюзивно для 5-tv.ru женские имена, обладательницам которых звезды прочат долгую и счастливую жизнь.

Анастасия

Анастасия — «воскрешенная, возрожденная к жизни».

Обладательница этого имени до самого преклонного возраста сохраняет не только активность, но и дух авантюризма. При этом Анастасии всегда стремятся к развитию, и не важно, сколько им лет — 20 или 90.

Валентина

Валентина означает «здоровая», что говорит само за себя.

Валентины активны и позитивны в любом возрасте, обладательницы «говорящего» имени не только обожают общаться, но постоянно заботятся о своем здоровье, что, естественно, удлиняет их жизненный век.

Людмила

Людмила — «милая людям».

Их формула долголетия достаточно проста: приносить пользу окружающим и не отказывать себе в радостях жизни, что они с удовольствием и делают.

Надежда

«Надежда — мой компас земной», — поется в известной песне.

Действительно, имя Надежда и связанное с ним понятие важно для всех: без надежды на лучшее не удастся сохранить высокую активность и авантюризм, что и является залогом длинного жизненного пути.

Ольга

Ольга — «святая».

Девушкам с таким именем всегда есть ради чего просыпаться по утрам: здоровье и благополучие близких для них — превыше всего. В этом и заключается секрет их долголетия

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