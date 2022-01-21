Семья Абдулова захотела встретиться с его предполагаемым внебрачным сыном

Близкие Александра Абдулова хотят встретиться и познакомиться поближе с предполагаемым внебрачным сыном актера. Они также готовы провести ДНК-тест, чтобы узнать — действительно ли Александр Коваль является наследником покойного артиста.

Загадочный снимок

О том, что у Абдулова может быть тайный сын, стало известно после странной находки в любимом пиджаке актера. В конце 2021 года вдова брата известного артиста Альбина передала бывшей возлюбленной Абдулова Виктории Лановской несколько вещей актера.

«Я ждала ее приезда полгода. Она все не ехала и не ехала и в какой-то момент я стала обижаться. Буквально за пару дней до ее визита стала перебирать вещи. Этот пиджак, который никто ни разу не стирал и не сдавал в химчистку, тоже попался под руку. Я хотела отнести его на помойку. Даже из шкафа достала, но в последний момент какая-то сила меня остановила. А через два дня приехала Вика, и я отдала пиджак ей», — цитирует родственницу Абдулова StarHit.ru.

В кармане пиджака от Armani обнаружился снимок маленького мальчика, который позднее был опубликован на сайте KP.RU, и сигарета. В ребенке на фото себя узнал Александр Коваль. Он обратился в редакцию газеты и признался, что долгие годы он не знал, кто его отец.

Как рассказала мать Александра Ольга, у нее действительно в 1986 году был роман с женатым на тот момент Абдуловым. Актер тогда снимался в фильме «Десять негритят» на Одесской киностудии, где женщина работала костюмером.

В том же году она уехала в Казахстан, где родила сына от известного артиста. Через два года, в 1989-м, она отправила снимок мальчика Абдулову. Фото актер, по словам его друзей, всегда носил с собой, но встретиться с сыном так и не решился.

KP.ru

Воссоединению быть?

Виктория и Альбина хотят познакомиться с возможным внебрачным сыном артиста. Они также согласны провести ДНК-тест.

«После того, как я нашла фото, сердцем чувствовала, что не стоит стирать пиджак и сдавать в химчистку. Теперь нужно отдать его и сигарету на анализ в лабораторию», — поделилась экс-возлюбленная Абдулова.

Сам Александр также хочет проверить свое родство с покойным артистом. Он отметил, что в случае подтверждения связи не хочет становиться претендентом на какое-либо наследство звезды.

«Я сдал бы анализ просто для себя. Хочется быть уверенным в родстве. Кроме этой уверенности, мне ничего не нужно: ни деньги, ни наследство. Я хорошо зарабатываю, уж поверьте, ни в чем не нуждаюсь. Жалею сейчас только об одном, что отец рано ушел, что я так и не смог ни разу его обнять», — пояснил Коваль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что друг Абдулова рассказал о внебрачном сыне актера.