Друг Абдулова о предполагаемом внебрачном сыне актера: «Фото он носил с собой»

Почти 14 лет в кармане пиджака актера Александра Абдулова хранился снимок маленького мальчика, который, предположительно, является его внебрачным сыном. После того как фото опубликовали СМИ, личность малыша удалось установить. Им оказался 34-летний Александр Коваль. Молодой человек также выбрал творческий путь и стал актером.

Как оказалось, Абдулов не расставался с фотографией и однажды показал ее своему коллеге по театру «Ленком».

«В 1997 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: „Вот, посмотри, у меня сын растет“. Я тогда ответил, что мальчишка и правда на него похож», — рассказал актер Марк Горонок в интервью сайту KP.RU.

По его словам, сначала он весьма критически отнесся к тому, что Абдулову приписывала наследника какая-то дама, ведь в то время актер имел фантастическую популярность и без преувеличения был мечтой многих женщин.

Горонок признается — он поражен, что мальчик с фотографии нашелся и очень хотел бы встретиться с ним.

«Могу сказать, что если у них действительно одна кровь, то Александр-младший точно никогда не станет претендовать на наследство, не будет ни у кого и ничего просить. Таким был его отец, человек необыкновенно талантливый, совершенно независимый, кристально честный. Лично я хотел бы встретиться с его возможным сыном и готов это сделать в ближайшее время», — заявил актер.

Александр Абдулов никогда не был обделен вниманием женщин, а о его романах ходят легенды. Однако официально он был женат дважды. Первой супругой знаменитости стала его коллега по сцене Ирина Алферова. К моменту встречи с Абдуловым у актрисы была маленькая дочь от предыдущего брака. Ксению актер удочерил и растил, как родную. Второй избранницей звезды отечественного кино стала юрист Юлия Мешина. В этом союзе на свет появилась дочь Евгения. Сейчас девушке 14 лет и она уже попробовала силы в кино. Она сыграла одну из ролей в фильме «Любовь и Сакс».

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