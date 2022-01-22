Бывшая жена Лепса показа фигуру в кружевном боди после развода

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 4 483

Бывшая жена Лепса снялась в кружевном боди после развода

Бывшая жена Лепса показа фигуру в кружевном боди после развода

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Предпринимательница пожаловалась на завистников, из-за которых блокируют ее страницу в Instagram.

Бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова порадовала подписчиков эффектным черно-белым фото. На нем бывшая танцовщица позирует в кружевном боди и джинсах, сидя на стуле, что будоражит воображение подписчиков. Стилисты не стали перегружать образ сложным макияжем или укладкой, отметили в WMJ.ru.

В посте Шаплыкова призвала своих подписчиков радоваться своим и чужим успехам, сопереживать друг другу, поскольку зависть отравляет жизнь всем — и тем, кому завидуют, и самим завистникам.

«Зависть — страшная сила, разрушающая все на своем пути, в том числе и души завистников», — отметила она.

 
 
 
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Публикация от Anna Leps (@anna.leps)

Также бывшая жена Лепса подчеркнула, что именно зависть заставляет неких «доброжелателей» блокировать ее страницу и вбрасывать сомнительную информацию в прессу.

Подписчики поддержали Шаплыкову:

«Иногда зависть идет рядом всю жизнь, это мерзко. Какой из этого выход — каждый определяет сам, это надо пережить. Добра вам и успехов!»;

«Всем все воздастся»;

«Анна, в вас есть благородство. На вас приятно смотреть, вы — любящая мама — как же это здорово! А еще вы — очень красивая женщина».

Недавний развод словно и не сказался на бывших супругах, разошедшихся спустя 20 лет брака. Григорий Лепс также опубликовал снимки с недавней фотосессии, на которой он предстал в одних трусах. Певца редко можно увидеть в подобном виде — его поклонники были шокированы новым образом артиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что разведенного Лепса застали в ресторане в одиночестве.

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