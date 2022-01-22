Почему нельзя застилать постель сразу после пробуждения

Привитое с детства многим правило застилать сразу после пробуждения кровать может быть опасно для здоровья. По словам ученых, клещи, живущие в постельном белье, могут спровоцировать серьезные заболевания, пишет Woman.ru.

Идеальная среда для клещей там, где влажность ниже 55%. И человеческое тело в пижаме и под одеялом — то самое комфортное место. Для некоторых такое соседство никак не отразится на здоровье. В то время как другие могут начать с трудом дышать, вероятно инфицирование различными инфекциями, аллергии, кожные высыпания, конъюнктивит и даже астма. Потому после пробуждения лучше всего просто встряхнуть постельное белье, оставить кровать на несколько часов в «открытом виде», а после уже застилать.

Ученые отмечают, что заправлять кровать спустя некоторое время после сна жизненно важно, в особенности, аллергикам. Ведь клещи могут спровоцировать осложнение болезней. Человек начнет чихать, кашлять, появится насморк и слезотечение. К тяжелым последствиям специалисты относят заложенность носа и приступы астмы.

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