Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 января

На неделе с 24 по 30 января стоит особое внимание уделить отношениям с окружающими вас людьми. Вполне вероятны неожиданные поступки близких, решения, способные спровоцировать конфликт. Однако положительные энергии звезд будут поддерживать в представителях всех знаков зодиака активность и энергичность. Ближайшие дни будут богаты романтикой, атмосферой сексуального притяжения, что, безусловно, сгладить мелкие неурядицы и создаст прекрасное и немного игривое настроение.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

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Овен — гороскоп на неделю

Овнам в период с 24 по 30 января может быть непросто — возникнут трения в личной жизни. Могут всплыть старые грешки в отношениях, либо на поверхность выйду спрятанные ранее в глубине души недовольство и разочарованность. Лучше не обострять растущие противоречия, ни к чему хорошему это не приведет.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит позитивная неделя, им удастся полностью раскрыть свою чувственность, любовь к жизни и удовольствиям, нежное отношение к окружающим. В ближайшие семь дней окружайте себя только положительными эмоциями: наслаждайтесь красотой, приятно проводите время, работайте над отношениями с близкими людьми, старайтесь сделать их гармоничными.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов неделя ждет отличная. Прежде всего, она позволит вам сконцентрироваться и ясно увидеть свои перспективы, принять важные решения и начать ответственные действия. Энергии недели будут подталкивать вас к важным шагам в сторону самореализации, повышения самооценки. Вы испытаете приятное ощущение, что жизнь состоялась. Воспользуйтесь этими энергиями, чтобы ярче заявить о себе.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоят сложности на личном фронте. Возможно, возникнет непростой выбор или непреодолимое противоречие в отношениях с близкими людьми. Лучше не обострять ситуацию и отложить решение вопроса до лучших времен. А с эмоциональной неудовлетворенностью придется пока что просто мириться.

Лев — гороскоп на неделю

Львам неделя покажется напряженной. Возможны обострение принципиальных противоречий с окружающими, конфликты, борьба за власть. С одной стороны, вам не хочется показать, насколько важно для вас лидерство и влиятельность, с другой — не хочется упускать это влияние.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит положительная неделя, когда удастся полно и ярко раскрыть свою чувственность, сексуальность, привлекательность. Хорошо будет посвятить время себе, провести его с удовольствием, не стесняйтесь побаловать себя, вы заслужили. Также полезно будет позаботиться о собственной красоте и стиле.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит неделя поступков и решений. Придется отстаивать принципиальную позицию, заявить о своих ценностях и целях, более того, это просто необходимо. Не бойтесь смело и активно двигаться к своей мечте. Для эмоциональной сферы и личной жизни неделя неудачная. Обсуждение чувств или пристальное к ним внимание будут создавать, скорее, сложности.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя пройдет с переменным успехом. В сфере личных чувств и эмоций период принесет положительный опыт и переживания. А вот борьба с кругом близких, друзей и коллег, отстаивание своих интересов, конфликты и силовые действия будут проходить с большими сложностями. Наиболее вероятен, будьте к этому готовы, негативный исход.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов неделя будет позитивная. В вас начнут расти и крепнуть решительность и уверенность. Это позволит вам двигаться к целям, лучше сфокусироваться на своих истинных желаниях и самых смелых мечтах. В эти дни ставьте перед собой задачи и предпринимайте настойчивые действия, чтобы реализовать задуманное. Ваши ощущения вас не подведут.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов продолжается любвеобильная пора, связанная с нежностью, мягкостью, раскрытием чувств. Посвятите время личным отношениям и своей второй половинке. Также хорошо будет заняться творчеством или арт-терапией. Воспитывайте в себе чувство прекрасного, оно подарит вдохновение и очень пригодится в будущем.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи вступают в период собранности и сфокусированности. Эти положительные энергии помогут вам разобраться в собственных чувствах, принять и осознать себя, свои ценности и цели, прийти к важным решениям и сделать важные шаги. Доверяйте своему внутреннему голосу, интуиции, вам с ясностью укажут, что делать.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя будет связана с любовными переживаниями, мягкими и позитивными энергиями, улучшением отношений с окружающими. Эти светлые и положительные дни помогут вам наполнить и укрепить внутреннее пространство, почувствовать связь со людьми и вообще со всем живым на планете.

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