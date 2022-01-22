Выжившие при нападении на семью под Омском дети рассказали о бойне

Выжившие при нападении на семью под Омском дети рассказали о кровавой бойне. Как стало известно 5-tv.ru, в доме, где произошла трагедия, проживал 38-летний Роман Б., его 36-летняя супруга Александра И., а также дети женщины от предыдущих отношений: десятилетняя дочь-инвалид, ее 14-летняя сестра и шестилетний брат. Стоит отметить, что глава семейства ранее был судим за кражу. Несмотря на это, в общем семья имела положительные характеристики.

Дети, которым чудом удалось выскочить из дома и не стать жертвами преступника, рассказали, что жилище на ночь не закрывалось. В районе половины второго ночи в помещение зашел неизвестный мужчина с бородой в темной одежде. В его руке был нож.

Душегуб внезапно набросился с холодным оружием на Романа и Александру. В этот момент перепуганные брат и сестра сумели выскочить на улицу и побежать к соседям за помощью. В жилище осталась девочка-инвалид. Изверг расправился с родителями девочки и потом убил и ее.

Для расследования преступления на место выехали специалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото подозреваемого в расправе над семьей с ребенком в Омской области.