Дыры в стенах и расправы над целыми семьями: каннибал убил 38 человек

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 14 0

Пока местные жители хоронили близких и обращались в полицию, преступник неоднократно ускользал от правосудия.

Задержан подозреваемый в серийных убийствах и каннибализме

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Metro: каннибал проникал через дыры в стенах и убил 38 человек

Мужчину подозревают в серии убийств и каннибализме. Ему вменяют причастность к гибели 38 человек за 15 лет. Об этом сообщило Metro.

Предполагаемый серийный убийца и каннибал Муджуризи Мозес предстанет перед судом и будет казнен за расправу над десятками граждан.

Следствие считает задержанного виновным в гибели 38 человек в Уганде на территории округов Масака, Ибанда и Казо в период с 2010 по 2025 год.

По полицейским базам фигурант также проходил под именами Фред Муджулизи и Кулайш Камугиша как наемный убийца. Ранее ориентировки на него распространяли по всей стране из-за серии преступлений в регионе Большой Масака.

По версии следствия, его сообщники делали отверстия в стенах жилищ и нападали на людей с холодным оружием.

В одном из эпизодов злоумышленники проделали дыру в доме пастора-пятидесятника и зарубили всех, кто находился внутри.

Жители начали массово обращаться к правоохранителям с заявлениями об убитых родственниках. Подозреваемого уже ловили несколько раз, однако ему удавалось сбежать либо выйти на свободу при спорных обстоятельствах.

Мужчине также предъявили обвинение в торговле людьми и убийстве женщины в ходе ритуального каннибальческого убийства. На роковой обряд жертву заманили под предлогом свидания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на ноябрь 2026 для знаков зо...

Последние новости

10:00
Праздничная афера: как мошенники обманывают россиян перед 4 ноября
9:59
Такого не было восемь лет: поляк пересек границу России по берегу моря
9:57
ФСБ задержала более 20 человек по делам о нелегальной миграции и хищениях на гособоронзаказе
9:55
Беременная девушка рэпера Кizаru обвинила его в избиении
9:52
Дыры в стенах и расправы над целыми семьями: каннибал убил 38 человек
9:37
Не культура, а сорняк: как избавиться от золотарника на участке

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
Одного оказалось мало? Валерии понадобился третий язык — Пригожин уже не поспевает
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки