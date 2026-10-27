Дыры в стенах и расправы над целыми семьями: каннибал убил 38 человек

Metro: каннибал проникал через дыры в стенах и убил 38 человек

Мужчину подозревают в серии убийств и каннибализме. Ему вменяют причастность к гибели 38 человек за 15 лет. Об этом сообщило Metro.

Предполагаемый серийный убийца и каннибал Муджуризи Мозес предстанет перед судом и будет казнен за расправу над десятками граждан.

Следствие считает задержанного виновным в гибели 38 человек в Уганде на территории округов Масака, Ибанда и Казо в период с 2010 по 2025 год.

По полицейским базам фигурант также проходил под именами Фред Муджулизи и Кулайш Камугиша как наемный убийца. Ранее ориентировки на него распространяли по всей стране из-за серии преступлений в регионе Большой Масака.

По версии следствия, его сообщники делали отверстия в стенах жилищ и нападали на людей с холодным оружием.

В одном из эпизодов злоумышленники проделали дыру в доме пастора-пятидесятника и зарубили всех, кто находился внутри.

Жители начали массово обращаться к правоохранителям с заявлениями об убитых родственниках. Подозреваемого уже ловили несколько раз, однако ему удавалось сбежать либо выйти на свободу при спорных обстоятельствах.

Мужчине также предъявили обвинение в торговле людьми и убийстве женщины в ходе ритуального каннибальческого убийства. На роковой обряд жертву заманили под предлогом свидания.

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