ДНК помогла спустя 50 лет раскрыть еще одно убийство знаменитого серийного маньяка

Теда Банди связали с еще одним убийством спустя 50 лет в штате Юта

Американские следователи установили причастность серийного убийцы Теда Банди к гибели 17-летней Мелиссы Энн Смит, тело которой обнаружили в штате Юта в 1974 году. Результаты ДНК-экспертизы позволили закрыть дело, которое десятилетиями оставалось нераскрытым. Об этом сообщило издание CNN.

О завершении расследования на пресс-конференции рассказала прокурор округа Саммит Маргарет Олсон. По ее словам, помимо генетических улик, обстоятельства убийства соответствовали характерным для Банди мотивам и способу действий, а также у него была возможность совершить преступление.

Ключом к раскрытию дела стало сопоставление ДНК по делу Смит с материалами расследования гибели Лоры Энн Эйм — еще одной жертвы Банди, убийство которой подтвердили в апреле в округе Юта. По словам сержанта полиции округа Юта Майка Рейнольдса, при вскрытии тела Смит обнаружили биологические следы с генетическим профилем, который с высокой степенью сходства соответствовал профилю серийного убийцы.

Правоохранители связались с ближайшими родственниками погибшей, однако никто из них уже не живет в этом районе. Рейнольдс выразил надежду, что раскрытие каждого дела поможет стереть память о преступнике.

Банди казнили на электрическом стуле во Флориде в 1989 году за убийство двух женщин в доме женского объединения «Чи Омега» при Университете штата Флорида. В последние дни перед казнью он признался в нескольких преступлениях, в том числе тех, о которых полиция прежде не знала. При этом не все его признания удалось подтвердить.

Банди умер в 1989 году, однако благодаря развитию методов ДНК-анализа число подтвержденных жертв продолжает расти. В 1970-х годах он убил не менее 30 женщин и девушек, а многим другим удалось спастись или выжить после нападений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный серийный убийца Тед Банди, которому был вынесен смертный приговор, на протяжении нескольких лет обменивался письмами со своей двоюродной сестрой Эдной Мартин.

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