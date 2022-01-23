Какой препарат повышает риск образования тромбов и приводит женщин к инсульту

По словам специалистов, в большей степени это касается тех, кто страдает нарушениями свертываемости крови.

Гормональные контрацептивы существенно повышают риск образования тромбов, что может привести к инсульту. Об этом рассказал врач-невролог Юрий Андрусов.

«Есть момент, который связан с молодыми женщинами, которые принимают гормональные контрацептивы, то есть противозачаточные таблетки. Эти препараты сами по себе достаточно выражено повышают риск образования тромбов, и за счет этого могут происходить закупорка сосудов и ишемические инсульты», — отметил специалист в интервью URA.RU.

При этом, подобным негативным последствиям приема противозачаточных подвержены не все женщины, которые их принимают. По словам научный руководителя службы неврологии и нейрореабилитации Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России), невролога Семена Прокопенко, в большей степени это касается тех, кто страдает нарушениями свертываемости крови.

При этом, как отметил доктор, подобная патология может быть скрытой и никак не проявляться до тех пор, пока женщина не начнет принимать гормональные препараты для предупреждения беременности.

Как известно, гормональные противозачаточные средства продаются обычно без рецепта. Однако эксперты не советуют приобретать их наугад или по совету подруг.

По словам врачей, перед тем, как начать прием препаратов, лучше пройти медицинское обследование, а также проконсультироваться с профильными специалистами — посетить гинеколога, кардиолога, невролога или сосудистого хирурга. Именно врач сможет выявить возможные риски и назначить препарат с учетом имеющихся противопоказаний.

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