Какой препарат повышает риск образования тромбов и приводит женщин к инсульту

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 141

Неврологи предупредили о препарате, вызывающем инсульт у молодых женщин

Какой препарат повышает риск образования тромбов и приводит женщин к инсульту

Фото: Depositphotos /VadimVasenin

По словам специалистов, в большей степени это касается тех, кто страдает нарушениями свертываемости крови.

Гормональные контрацептивы существенно повышают риск образования тромбов, что может привести к инсульту. Об этом рассказал врач-невролог Юрий Андрусов.

«Есть момент, который связан с молодыми женщинами, которые принимают гормональные контрацептивы, то есть противозачаточные таблетки. Эти препараты сами по себе достаточно выражено повышают риск образования тромбов, и за счет этого могут происходить закупорка сосудов и ишемические инсульты», — отметил специалист в интервью URA.RU.

При этом, подобным негативным последствиям приема противозачаточных подвержены не все женщины, которые их принимают. По словам научный руководителя службы неврологии и нейрореабилитации Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России), невролога Семена Прокопенко, в большей степени это касается тех, кто страдает нарушениями свертываемости крови.

При этом, как отметил доктор, подобная патология может быть скрытой и никак не проявляться до тех пор, пока женщина не начнет принимать гормональные препараты для предупреждения беременности.

Как известно, гормональные противозачаточные средства продаются обычно без рецепта. Однако эксперты не советуют приобретать их наугад или по совету подруг.

По словам врачей, перед тем, как начать прием препаратов, лучше пройти медицинское обследование, а также проконсультироваться с профильными специалистами — посетить гинеколога, кардиолога, невролога или сосудистого хирурга. Именно врач сможет выявить возможные риски и назначить препарат с учетом имеющихся противопоказаний.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что гинеколог назвала симптомы самого загадочного и опасного женского заболевания.

-5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.69
0.25 86.91
0.09
Остановки в пути — это тоже путь: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30...

Последние новости

21:44
Нет жестким диетам! Назван доступный овощ, избавляющий от «плохого» холестерина
21:26
Задержаны подозреваемые в расправе над семьей с ребенком в Омской области
21:08
Персоны нон грата: Наташе Королевой и Хабибу закрыли въезд в Литву
20:50
Президент Армении Саркисян раскрыл причину своей отставки
20:32
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
20:14
Политолог Данилин о причинах отставки Саркисяна: Хочет реальной власти

Сейчас читают

Леонид Дзюник прокомментировал сообщение о смерти Куравлева
Остановки в пути — это тоже путь: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30 января
Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом у их обладателей
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год