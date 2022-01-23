Два холодных тела и кричащий сын в рвоте: подробности отравления семьи в Подмосковье

Брат погибшего от отравления жителя подмосковного Обухово рассказал, как узнал о происшествии. Как сообщалось ранее, два человека — женщина и ее сожитель — скончались в своей квартире, девятилетний сын умершей выжил, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Что погубило семью — до сих пор не установлено.

Как сообщил родственник, в тот день подруга его брата должна была выйти на работу, но так и не появилась на месте. Пришел проведать, долго стучал, дверь квартиры никто не открыл. Звонок на телефон, как показалось мужчине, брат «скинул», позже оказалось, что мобильное устройство разрядилось и отключилось.

Спустя некоторое время мать покойного заволновалась и настояла, чтобы второй сын сходил к близким снова. На этот раз дверь открыли. На пороге мужчина увидел испуганного ребенка, до этого из жилища доносились его крики — мальчик пытался разбудить маму, но ничего не получалось.

«Он в рвотной массе был по пояс — от рта до пояса. Я перепугался, не понял, что это рвота, думал, что кровь. Я голову поворачиваю — два тела в трех метрах от двери, лежат ко входу в комнату. Девушка в трусах и футболке, и мой брат в домашних штанах и кофте. У них там стояла кастрюля. Я подошел к ним, а они уже холодные были. Я вызвал 112 незамедлительно», — рассказал житель Обухово.

Брат умершего проверил, что ели и пили его близкие в роковой день. Рыбный суп из кастрюли явно ел только кто-то один, кроме того, погибшая приносила домой пирожки, купленные в магазине — от шести осталось только два. Общим продуктом в результате оказался также картофель, который был в супе, в контейнере главы семейства и в тарелке ребенка злосчастным вечером.

«Пить алкоголь крепкий — ничего не пили. Там максимум пиво было — братан после работы пивка мог попить, какой пацан так не делает, может любой выпить. Светка пила Adrenaline (энергетик), мелкий Pepsi, то есть напитки разные», — рассказал мужчина.

Мальчик рассказал, что ел только картошку, после чего лег спать около 23:00, на тот момент никто еще не чувствовал себя плохо. Вероятно, состояние ухудшилось резко — два тела лежали рядом, как будто один пытался помочь другому, но оба были уже не в силах двигаться. У ребенка рвота на постели и стенах, в ужасающих количествах.

По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления. При этом, по информации из Мособлгаза, повреждения газового оборудования или утечки не происходило. Газ на всякий случай в квартире сейчас перекрыт. Официальной причины гибели несчастных родственникам пока не сообщили.

По факту смерти супругов возбудили уголовное дело. Все найденные в квартире продукты направлены на экспертизу. Ход расследования дела поставила на контроль региональная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть жителей поселка в ХМАО умерли после отравления суррогатным алкоголем.