Певица Слава назвала неожиданную причину, почему разъехалась с возлюбленным

Возлюбленный певицы Славы, предприниматель Анатолий Данилицкий больше не ночует в одной квартире с артисткой. Такое неожиданное признание сделала сама Слава на дне рождения их общей дочери Антонины, пишет StarHit.ru.

«Мы живем в разных квартирах. Началось все с того, что он жутко храпит, просто страшно. Сначала мы стали жить в разных комнатах, потом я уезжала, и как-то так получилось. Мы каждый день видимся, но спит он дома, так спокойно. Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!» — с иронией пояснила звезда.

Из-за напряженных графиков и проживания в разных квартирах пара видится довольно редко. Как призналась сама Слава, после выматывающих гастролей она едет в свою «холостяцкую» квартиру, а не к Данилицкому.

Несмотря на отсутствие штампа в паспорте и почти 30-летнюю разницу в возрасте, отношения в паре крепнут с каждым годом. Бизнесмен неоднократно звал Славу замуж, но певица считает, что брак — не для нее.

«Я не выходила замуж никогда и не выйду. Не люблю делить имущество, а у меня его много!» — как-то призналась она.

На момент первой встречи Славы и Данилицкого певице был 21 год, а ее будущему возлюбленному — 49 лет. В то время предприниматель был женат, у него подрастали две дочери.

Бизнесмен длительное время поддерживал певицу материально и встречался с ней, но при этом не разводился со своей супругой. Сейчас он официально свободен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Виктория Дайнеко решила засудить бывшего мужа за неуплату алиментов.