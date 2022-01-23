Хоккеист Волков оценил состав сборной России на ОИ-2022 в Пекине

Окончательный состав сборной Олимпийский комитет России (ОКР) по хоккею на Игры в Пекине можно назвать неплохим, но ей не хватает нескольких ключевых игроков. Об этом 5-tv.ru рассказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Константин Волков.

«Состав неплохой. Оптимальный ли — сказать не могу. Не хватает связки Бурдасов-Кузьменко», — отметил спортсмен.

Волков также указал на отсутствие Александра Кадейкина. Он второй сильнейший в КХЛ после Вадима Шипачева. По мнению собеседника 5-tv.ru, наиболее сбалансированный состав на Игры отправили финны. Новичков там почти нет, среди них много ветеранов НХЛ.

Состав сборной

В российскую сборную вошел 31 хоккеист, среди которых 27 в основном составе и четыре запасных игрока, сообщает «Спорт-Экспресс».

В качестве нападающих отправятся 12 игроков: Александр Кадейкин, Андрей Чибисов, Антон Слепышев, Артем Анисимов, Вадим Шипачев, Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Карнаухов, Сергей Андронов и Сергей Плотников.

Также в команду вошли восемь защитников: Александр Никишин, Александр Елесин, Артем Минулин, Вячеслав Войнов, Дамир Шарипзянов, Егор Яковлев, Никита Нестеров и Сергей Телегин.

На ОИ поедут три вратаря: Александр Самонов, Иван Федотов и Тимур Билялов.

В ряд запасных вошли Александр Кадейкин, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев, Дмитрий Шугаев, Семен Чистяков, Станислав Галиев.

Все может измениться

При этом состав сборной может измениться до 8 февраля, предупредил генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

«У всех, кто в обойме, есть шанс проявить себя. 17 дней до первой игры. Вы понимаете, что в связи с ситуацией, которая происходит, мы рассчитываем на 31 кандидата. Нам надо было сохранить баланс, учитывая краткосрочность игр», — сказал он.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На хоккейном турнире выступят 12 мужских команд. Россия на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олимпиада-2036 может пройти в России.