Верники раскритиковали сына Королевой после их выступления: «Наташ, прости»
Попавшие в жюри телеконкурса ведущие признались, что из-за разногласий стали отдаляться друг от друга.
Фото: Instagram @grek_grex
Братья-ведущие Игорь и Вадим Верники раскритиковали сына певица Наташи Королевой на шоу «Две звезды. Отцы и дети». Мать и звездный наследник Архип Глушко выступили с песней «Молния» Димы Билана.
«Наташ, прости. Песня называется „Молния“. Вы сами спровоцировали — „220 вольт“, но у меня, когда я слушал, чуть меньше получилось. Дебет с кредитом не сошлись. У тебя энергия зашкаливала, а сыну есть, куда расти», — прокомментировал их номер Вадим, поставивший четверку.
Игорь поддержал брата, что странно — их мнения по другим конкурсантам почти никогда не совпадали. Первый обычно щедр на высокие оценки, а второй старается оставаться объективным — Вадим аккуратно делает замечания и скупится на баллы.
«Проект делает опасную вещь — до него мы с братом были близки, а сейчас все больше отдаляемся», — отметил Игорь Верник.
Наташа Королева в ответ заявила, что ей с сыном интересно делать то, что может быть сложно и не получается с первого раза.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева выступила против свадьбы сына со стриптизершей.
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