Верники раскритиковали сына Королевой после их выступления: «Наташ, прости»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 322

Попавшие в жюри телеконкурса ведущие признались, что из-за разногласий стали отдаляться друг от друга.

Верники раскритиковали сына Королевой после их выступления: «Наташ, прости»

Фото: Instagram @grek_grex

Братья-ведущие Игорь и Вадим Верники раскритиковали сына певица Наташи Королевой на шоу «Две звезды. Отцы и дети». Мать и звездный наследник Архип Глушко выступили с песней «Молния» Димы Билана.

«Наташ, прости. Песня называется „Молния“. Вы сами спровоцировали — „220 вольт“, но у меня, когда я слушал, чуть меньше получилось. Дебет с кредитом не сошлись. У тебя энергия зашкаливала, а сыну есть, куда расти», — прокомментировал их номер Вадим, поставивший четверку.

Игорь поддержал брата, что странно — их мнения по другим конкурсантам почти никогда не совпадали. Первый обычно щедр на высокие оценки, а второй старается оставаться объективным — Вадим аккуратно делает замечания и скупится на баллы.

«Проект делает опасную вещь — до него мы с братом были близки, а сейчас все больше отдаляемся», — отметил Игорь Верник.

Наташа Королева в ответ заявила, что ей с сыном интересно делать то, что может быть сложно и не получается с первого раза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева выступила против свадьбы сына со стриптизершей.

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