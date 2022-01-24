Заколол ножом для забоя скота: новые детали убийства семьи с ребенком под Омском

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 34 377

В СК рассказали подробности убийства семьи с ребенком в Омской области

Заколол ножом для забоя скота: новые детали убийства семьи с ребенком под Омском

Фото: Depositphotos / mproduction

По версии следствия, старшая дочь погибшей спланировала расправу над матерью и отчимом, запрещавшими встречаться с парнем. Погибла и сестра-инвалид, за которой девушке не хотелось ухаживать.

В Следственном управлении СК по Омской области рассказали новые детали кровавого преступления — по указке 14-летней девочки, как полагают правоохранители, 17-летний житель села Юрьевка зарезал ее 35-летнюю мать, 38-летнего отчима и десятилетнюю сестру-инвалида ножом для забоя скота.

Старшая из трех детей в семье, по данным следствия, не хотела ухаживать за сестрой с заболеванием опорно-двигательной системы. Кроме того, родители не разрешали ей встречаться с 17-летним парнем. Школьница подговорила приятеля разобраться с ее родственниками.

«Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого, для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных и около двух часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также десятилетней девочке», — рассказала представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

СК РФ

После зверского убийства школьница, взяв с собой шестилетнего брата, побежала к соседям, чтобы якобы спрятаться от «бородатого и морщинистого» злоумышленника, ворвавшегося в дом ее спящих родителей. Девушка позже помогала полицейским составить фоторобот преступника, сообщала, разумеется, ложные сведения о его внешности.

В течение полутора суток правоохранители допрашивали соседей и искали убийцу с бородой. В это время криминалисты обследовали место преступления. Проанализировав показания девочки, они усомнились в их правдивости.

«Проведенные с целью проверки ее первоначальных показаний следственные действия подтвердили, что девочка скрывает известные ей обстоятельства убийства родственников, а также лицо, его совершившее… На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства», — добавила Болдинова.

СК РФ

Девушка и ее парень задержаны. В рамках уголовного дела по факту убийства трех лиц (часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса) следователи намерены заключить их под стражу на время разбирательств.

Ранее, как писал 5-tv.ru, 25-летний житель Татарстана убил супругу и ее сестру, изнасиловал прохожую и покончил с собой через два дня после собственной свадьбы.

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