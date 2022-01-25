Андрей Мерзликин показал лицо новорожденного сына: «Ну здравствуй, мир!»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 065

Андрей Мерзликин показал архивное фото с новорожденным сыном

Андрей Мерзликин показал лицо новорожденного сына: «Ну здравствуй, мир!»

Фото: Instagram @merzlikinandrey

На черно-белом снимке малыш с забавным прищуром смотрит в камеру, прикрыв личико одной ручкой с отставленным пальчиком.

Актер Андрей Мерзликин не только востребованный в кинематографе артист, но и счастливый многодетный отец. В браке знаменитости с психологом Анной Осокиной на свет появились четверо наследников — дочери Серафима и Евдокия и сыновья Федор и Макар.

Младшему Мерзликину на днях исполнилось шесть лет. По этому случаю актер поделился с поклонниками трогательным архивным снимком сына, когда тот был еще совсем крохой.

«Шесть лет назад. „Ну здравствуй, мир!“ — сказала Анна, глядя на фото. С днем рождения, Макарий Андреевич!» — написал счастливый папа.

Instagram @merzlikinandrey

На черно-белом снимке малыш с забавным прищуром смотрит в камеру, прикрыв личико одной ручкой с отставленным пальчиком.

«Сразу родился с чувством юмора. Поздравляю»;

«Красавчик! Макарий, здоровья!»;

«Поздравляю! Добра, тепла и уюта вашей большой и красивой семье!» — тепло пожелали подписчики.

Сам актер признается — несмотря на занятость на съемках, он старается уделять достаточно внимания детям. При этом, если девочки воспринимают отца как безусловного лидера, то с мальчиками дело обстоит иначе. Авторитет перед сыновьями приходится завоевывать снова и снова, пишут «7Дней.ру». Мерзликин старается воспитывать наследников не запретами и наказаниями, а своим положительным примером.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что маленькая дочь певицы Нюши высказалась о смене имени.

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