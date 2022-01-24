Дочь певицы Нюши высказалась о смене имени

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 043

Дочь певицы Нюши ответила, хочет ли она избавиться от имени Симба

Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

В свое время на исполнительницу хита «Вою на Луну» из-за необычного выбора двойного имени для дочери — Серафима-Симба, обрушился шквал негатива и насмешек.

Певица Нюша, спустя три года после рождения дочери, которую назвали Серафима-Симба, решила спросить наследницу, нравится ли ей ее необычное и оригинальное имя, и хочет ли она его сменить. Ведь в свое время знаменитости пришлось держать удар от нападок со стороны коллег и фанатов. Многим показался странным выбор имени для девочки.

«Симба, а ты будешь имя менять?» — спросил муж Нюши Игорь Сивов дочь.

«Я? Нет», — прорычала Симба, показав рукой львиный жест.

Несмотря на нападки продолжающиеся и по сей день, певица Нюша спокойно относится к неоднозначной реакции публики.

«Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой <…> Когда мы так называли свою дочь, то прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет. Но для нас важно только наше мнение. Как мы решили, естественно, так и будет», — говорила Нюша.

К слову, сейчас поклонники гадают, как же Нюша и ее супруг Игорь назвали еще одного наследника — сына, которому сейчас чуть больше месяца. По предположениям фанатов, возможно, супруги нарекли мальчика Пумбой или Тимоном — именами других персонажей из мультфильма «Король Лев». Знаменитость пока продолжает держать имя ребенка в секрете. Лишь раз обмолвилась — у него редкое и неординарное имя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие имена подходят разным знакам зодиака.

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