Буксировка в развитии: как вовремя распознать у ребенка нездоровую манию к коллекционированию

Болезненное желание собирать вещи может свидетельствовать о серьезных проблемах в развитии личности.

Даже члены королевской семьи не застрахованы от маниакальных увлечений. Как рассказала бывшая горничная Букингемского дворца, коллекция мишек принца Эндрю стала причиной множества скандалов и ее слез.

Герцог Йоркский обожал своих плюшевых друзей и настаивал на том, чтобы игрушки каждый день раскладывались в определенном порядке. Если этого не происходило, то он кричал на работницу дворца. На тот момент принцу Эндрю уже было более 30 лет.

Тяга к собирательству вещей естественна на определенных этапах взросления личности. Кандидат психологических наук Наталья Искра в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, о чем свидетельствует коллекционирование во взрослом возрасте и как вовремя заметить нездоровое увлечение у ребенка.

Набор проблем

Коллекционирование — абсолютно нормальная стадия развития ребенка, отметил психолог. Она также подчеркнула, что обычно она наступает в дошкольном возрасте, а потом может быть второй этап уже в подростковом периоде. Если же человек становится коллекционером, то, по Фрейду, это свидетельствует о буксовании в развитии.

«С точки зрения Фрейда, например, это бы означало однозначно застревание на первых двух стадиях развития, то есть первая стадия — это оральная, вторая — анальная, — пояснила специалист, — Необходимость удерживать рядом с собой неодушевленные объекты, то есть по сути человек, когда коллекционирует, особенно когда речь идет о мишках, которые меховые мягкие, то речь конечно идет о том, что человек создает определенные отношения именно с этими мишками, а не с живыми людьми».

Особенно, по мнению психолога, настораживает тот факт, что их определенное количество и необходимо игрушки сажать в определенном порядке. Это тоже специфичное взаимодействие с окружающей средой, свидетельствующее о некоторых психологических трудностях в установлении реальных отношений с людьми.

Детский случай

Искра отметила, что рассмотрение подобных случаев коллекционирования так или иначе связаны с теорией Фрейда.

«Степень здоровья, степень нормы в ситуации, когда ребенок коллекционирует, определяется следующим: если это не главная история в жизни ребенка, есть какие-то еще друзья при этом, есть, например, отношения с другими объектами, есть отношения с мамой и папой, с братьями, сестрами, то тогда все нормально», — уверена специалист.

Она подчеркнула, что в таком случае не стоит паниковать. Если для ребенка его коллекция — не более чем увлечение, но никак не смысл жизни, то ничего страшного в этом нет.

«Если для ребенка дороже всего его коллекция и все остальное <…> становится неважным в сравнении с коллекционированием, это повод показать ребенка психологу и может быть получить консультацию, все ли хорошо в его психологическом состоянии сегодня», — подчеркнула эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что горничная рассказала о странностях британского принца. По ее словам, графа Йоркского было 72 плюшевых мишки с разных концов света.