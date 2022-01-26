Диетолог объяснил, почему колбаса вызывает рак толстой и прямой кишки

В течение недели стоит употреблять в пищу не более двух-трех небольших порций колбасы с зерновым хлебом. Слишком горячая любовь к подобным мясным изделиям грозит рядом опасных заболеваний, в том числе онкологических, говорит врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Колбаса при регулярном появлении в рационе повышает в первую очередь риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта. И связано это даже не с содержанием в ней вредных добавок, синтетических заменителей мяса, консервантов и прочего, хотя и в этом нет ничего полезного.

«Все продукты в колбасах содержатся в глубоко измельченной форме, что ускоряет их всасываемость, и это является отрицательным фактором в плане здоровья. Пища должна всасываться медленно. Избыточное употребление колбас ведет к ожирению, артериальной гипертонии, атеросклерозу, более высокой склонности к раку толстой и прямой кишки», — цитирует Гинзбурга URA.RU.

По словам доктора, о пользе колбасы, которую ей приписывают многие любители, лучше забыть. Ее стоит заменить другими продуктами с гораздо более высоким содержанием белка — это кисломолочные продукты, рыба или птица.

Помимо того, что мясо для производства колбасы подвергается глубокой переработке, этот деликатес вреден еще и избыточным содержанием соли. Соединения в составе соли, а также большое количество животного жира в палочке копченой негативно влияют на кишечную флору.

Упомянутые две-три порции колбаски с хлебом сильно не повредят молодому организму. В пожилом возрасте справляться с нагрузкой на кишечник будет сложнее. Хлеб, отметил диетолог, лучше выбирать ржаной, дополняя бутерброд листиком салата.

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