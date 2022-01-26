Мировые катастрофы и клоны людей: жуткие пророчества Григория Распутина

Живший более ста лет назад сибирский крестьянин оставил в своей книге «Благочестивые размышления», изданной в 1916 году в Петербурге. Снискавший расположение императора Николая II и его окружения Распутин еще при жизни считался провидцем, а часть из его книжных предсказаний действительно сбылась. Однако будем надеяться, что некоторые из оставшихся так и останутся просто абзацами в старой книге.

Сбывшиеся предсказания

Одним из главных пророчеств Распутина является трагическая гибель царской семьи. Задолго до страшных событий в Екатеринбурге он писал о своих тревожных ощущениях от общения с императором и его близкими.

«Всякий раз, как я обнимаю царя и матушку, и девочек, и царевича, я содрогаюсь от ужаса, будто обнимаю мертвецов… И тогда я молюсь за этих людей, ибо на Руси они более всех нуждаются. И я молю за семейство Романовых, потому что на них падает тень долгого затмения».

Друг императора также предсказывал падение империи, смену власти в стране. Про будущий Октябрьский переворот 1917 года он писал, что на Петербург «опустится тьма». Когда город потеряет свое имя, тогда кончится империя, считал провидец.

Задолго до строительства атомных станций Распутин говорил о «замках смерти» — башнях, которые при обрушении «заразят небо и землю».

«Сгустки зараженной крови, как хищники, обрушатся на наши головы. И множество сгустков упадет на землю, и земля, где они упадут, станет пустынной на семь поколений», — цитирует его слова «Российская газета».

Он также увидел и обстоятельства собственной смерти. Распутин был уверен, что если он умрет от рук простых крестьян, то семье императора ничего не грозит, но если же убийство совершат дворяне, «родственники царя», то случится по-настоящему страшное.

«Дворяне побегут из страны, а родня царя не останется в живых через два года, и братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга», — был уверен он.

Что впереди?

Среди пока несбывшихся пророчеств Распутина остается описание страшной катастрофы, влекущей за собой исчезновение с лица Земли пресной воды.

«Моря, как воры, войдут в города, в дома, и земли станут солеными. И соль войдет в воды, и не будет воды, которая бы не была соленой. Соленые земли не принесут более плодов, а если и принесут, это будут горькие плоды. Поэтому вы увидите плодородные земли, превращенные в соленые болота», — гласит предсказание.

Также, по мнению Распутина, в это время случится глобальная смена климата, когда летом будет лежать снег, а «роза будет цвести в декабре».

В будущем, как считал провидец, людям суждено потерять моральные ориентиры и умение любить.

«В пустыне тех времен будет расти лишь два растения — растение выгоды и растение самолюбия. Но цветы этих растений можно будет принять за цветы любви. Все человечество в это проклятое время будет поглощено равнодушием. Великой смертью будет смерть семьи, обесчещенной и распятой», — был уверен он.

Однако самыми жуткими предсказаниями старца стали клонирование людей и Третья мировая война. Распутин говорил о том, что однажды на Земле родятся существа, которые будут ни людьми и ни животными.

«Многие люди, которые не будут иметь отметины (пуповины. — Прим. ред.) на теле, будут иметь отметину в душе. А потом наступит время, когда вы найдете в колыбели чудовище из чудовищ — человека без души», — считал провидец.

Говоря же о войнах, Распутин упомянул три костра. Последний «сожжет пепел», оставшийся от первых двух.

«Люди идут к катастрофе. Самые неумелые будут править повозкой и в России, и во Франции, и в Италии, и в иных местах. Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев, — считал Распутин, — Мудрость закуют в цепи. Невежественный и властный будет диктовать законы мудрому и даже смиренному. А потом большая часть людей поверит во власть имущих, но разуверится в Боге. Кара Божья будет не скора, но ужасна. По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом — и это меч, и у них один закон — насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же. Наступит время мира, но мир будет написан кровью. И когда два костра потухнут, третий костер сожжет пепел».

После такого мало кто и что сохранится, отметил провидец. При этом он отметил, что с Запада придет «кровожадный князь», порабощающий людей богатством, а с Востока — другой, порабощающий нищетой.

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