В Петербурге два человека умерли после исследования желудка в центре диагностики

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» после гибели пациентов одного из диагностических центров города.

«Из материалов уголовного дела следует, что два пациента, проходившие 23 и 25 января 2022 года медицинское исследование желудка в одном из диагностических центров в Выборгском районе, были доставлены в больницу, где скончались. Еще два пациента госпитализированы в тяжелом состоянии», — сообщил старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов.

5-tv.ru

По данным источника 5-tv.ru, в диагностическом центре, предположительно, перепутали сульфат бария, который обычно применяют при рентгенографии, с другим веществом. Оно и вызвало летальный исход у одних и тяжелое состояние у других пациентов медучреждения. Источник уточнил, что в числе погибших пациенты 1961 и 1979 годов рождения, в реанимацию доставили двух человек 1941 и 1975 годов рождения.

Инцидент произошел в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса. Сейчас там работают следователи и криминалисты, устанавливая причины и обстоятельства трагедии. Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура города.

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