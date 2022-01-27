Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч решил покинуть Турцию вместе с семьей

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 183

Исполнитель роли Кануни Султана Сулеймана перестал сниматься в сериалах и кино после работы над проектом «Вавилон» в 2020 году. Теперь же он и вовсе решил уехать из родной страны.

Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч решил покинуть Турцию вместе с семьей

Фото: www.globallookpress / Matteo Nardone

Звезда сериала «Великолепный век» Халит Эргенч, исполнивший роль Кануни Султана Сулеймана, собирается покинуть Турцию. Артист признался, что вместе с семьей решил на постоянной основе поселиться в Лондоне. О причинах своего переезда турецкий актер не сообщил, пишет издание Rusturkey со ссылкой на турецкую прессу.

После съемок в 2020 году в сериале «Вавилон» Халит Эргенч начал отказываться абсолютно от всех предложений о съемках. Сам Эргенч объяснил это рождением в 2021 году наследницы Лейлы. Он говорил, что хочет сосредоточить все свои силы и время на семье.

Для турецкого артиста это уже третий ребенок: в 2020 году появился на свет малыш Хан, а 11 лет назад — первенец знаменитости Али.

Халит Эргенч стал широко известен благодаря роли Кануни Султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Он считается одним из самых высокооплачиваемых актеров в Турции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, звезда «Великолепного века» Бурджу Озберк перестала скрывать служебный роман с Ильханом Шеном.

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