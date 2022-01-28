Мать пропавшей под Новгородом девочки сказала сожителю, что задушила ее

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Арестованные после исчезновения в Холме полуторагодовалого ребенка выдвинули разные версии произошедшего. Своей вины ни один из них не признает.

Фото, видео: Depositphotos / sqback; 5-tv.ru

Мать пропавшей в Новгородской области полуторагодовалой девочки отправилась за решетку. Арестован также ее сожитель. Оба — даже в суде — не смогли пролить свет на обстоятельства исчезновения ребенка, хотя были дома, когда маленькая дочь пропала — полураздетая, в мороз. Своей вины взрослые не признают. И рассказывают две совершенно разные версии случившегося.

— Спартак, скажите, кто может быть причастен к пропаже девочки?

— Как я думаю, мама ее.

— Почему?

— Потому что она мне так сказала.

— А что она вам сказала?

— Что типа задушила.

— А тело где?

— Тело… Я не знаю. Она мне не сказала, где тело. Спросил: «Где тело?». Она мне ничего на это не ответила.

Женщина же уверяет, что девочку кто-то увез. Предполагает: с целью «поиграть» с многодетной мамой.

— Я думаю, что ребенка кто-то увез. Только что точно — я не могу понять. Зачем? Кто со мной так хочет поиграть?

— То есть его могли украсть?

— Да. Я думаю, что да.

Накануне следователи совершили страшную находку — полуистлевшие кости в печи. Но экспертиза признала их не человеческими. Правоохранители и волонтеры не теряют надежды найти девочку живой.

Тем временем уголовное дело о халатности возбуждено против местной опеки. Предстоит выяснить, почему семерых детей этой же матери забрали в соцучреждение, а малышку оставили в опасной семье.

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