Мать пропавшей под Новгородом девочки сказала сожителю, что задушила ее
Арестованные после исчезновения в Холме полуторагодовалого ребенка выдвинули разные версии произошедшего. Своей вины ни один из них не признает.
Фото, видео: Depositphotos / sqback; 5-tv.ru
Мать пропавшей в Новгородской области полуторагодовалой девочки отправилась за решетку. Арестован также ее сожитель. Оба — даже в суде — не смогли пролить свет на обстоятельства исчезновения ребенка, хотя были дома, когда маленькая дочь пропала — полураздетая, в мороз. Своей вины взрослые не признают. И рассказывают две совершенно разные версии случившегося.
— Спартак, скажите, кто может быть причастен к пропаже девочки?
— Как я думаю, мама ее.
— Почему?
— Потому что она мне так сказала.
— А что она вам сказала?
— Что типа задушила.
— А тело где?
— Тело… Я не знаю. Она мне не сказала, где тело. Спросил: «Где тело?». Она мне ничего на это не ответила.
Женщина же уверяет, что девочку кто-то увез. Предполагает: с целью «поиграть» с многодетной мамой.
— Я думаю, что ребенка кто-то увез. Только что точно — я не могу понять. Зачем? Кто со мной так хочет поиграть?
— То есть его могли украсть?
— Да. Я думаю, что да.
Накануне следователи совершили страшную находку — полуистлевшие кости в печи. Но экспертиза признала их не человеческими. Правоохранители и волонтеры не теряют надежды найти девочку живой.
Тем временем уголовное дело о халатности возбуждено против местной опеки. Предстоит выяснить, почему семерых детей этой же матери забрали в соцучреждение, а малышку оставили в опасной семье.
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