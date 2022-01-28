Сами виноваты! Какие беды афонский старец предсказал человечеству в 2022 году

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 377

Афонского старца Ефрема Филофейского не стало за год до начала пандемии, в 2019 году. Но он успел предостеречь людей от страшной опасности.

Сами виноваты! Какие беды афонский старец предсказал человечеству в 2022 году

Фото: Depositphotos / solarseven

Умерший в 2019 году афонский старец Ефрем Филофейский рассказал, каких бед ждать человечеству от 2022 года.

Перед смертью мудрец предостерег людей от смертельной надвигающейся опасности, которая настигнет Землю совсем скоро. Так и случилось — пришла пандемия коронавируса. Спустя год вся планета надела на лица медицинские маски, и каждый закрылся дома.

В 2022-м году Голубого Водяного Тигра афонский старец планету накроет мировой кризис, который с большей долей вероятности приведет к обострению отношений между государствами, пишет ytro.news. Причем вина за это будет лежать на человеке и его бездумных действиях.

А избежать серьезных проблем поможет только духовность, считал мудрец. Следует отказаться от бездумного потребления и обратить внимание на душу. Потому те, кто познает гармонию, будут спасены.

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