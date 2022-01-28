Рунический гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля для всех знаков зодиака

Древнее искусство чтения рун не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому предрекать события мирового масштаба, природные катаклизмы и перипетии в судьбе знаменитостей. Многие эксперты в области тонких материй сверяются именно с руническим гороскопом, так как считают его наиболее точным. Для своих читателей 5-tv.ru приготовил прогноз и ценные советы от признанного предсказателя с 31 января по 6 февраля 2022 года.

Овен

Соуло, тейваз и феху указывают на успех в финансовой сфере: если вы ранее собирались улучшить свое материальное состояние, то это время будет наиболее благоприятным для осуществления задуманного. Удачно будут складываться дела, направленные на различного рода инвестиции и финансовое планирование в целом.

Телец

Гебо, перевернутая кено и перевернутый альгиз предупреждают о том, что вам не хватает определенных знаний, умений и навыков для организации более эффективной работы. Эти пробелы делают вас уязвимыми, поэтому повышение уровня собственных знаний поможет вам в ряде сфер добиться больших результатов.

Близнецы

Турисаз, манназ и перевернутая беркана говорят о том, что во взаимоотношениях с окружающими могут возникнуть острые моменты, которые могут негативно сказаться на ваших перспективах. В то же время, вы можете использовать данный промежуток для радикальных перемен в собственном окружении, однако стоит быть аккуратнее при выстраивании личных контактов и связей: последствия могут быть непредсказуемыми.

Рак

Перевернутый отал, ансуз и вуньо советуют вам обратить внимание на свое ближайшее окружение и уделить внимание тем людям, которых вы считаете наиболее ценными в своей жизни. Также этот период будет хорош для налаживания контактов и организации отдыха, планированием мероприятий, направленных на получение свежих эмоций и новых ощущений, а также в обретении более комфортного стиля жизни.

Лев

Манназ, кено и беркана рекомендуют вам узнать больше о тех людях, с которыми вы планируете развиваться в дальнейшем. Приобрести информацию, которая поможет вам более полно спланировать ваши действия. И можно сказать, что в этот промежуток времени вы способны наладить нужные коммуникации и получить шанс на то, чтобы преуспеть в будущем.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Дева

Наутиз, турисаз и перевернутый тейваз предостерегают от какого-либо рода активных действий в этот промежуток времени, советуя при этом ограничиться теми делами, которыми вы уже занимаетесь. Кроме того, учитывая ряд обстоятельств, стоит внимательно относиться к собственному здоровью, не переставая двигаться вперед.

Весы

Перевернутая феху, дагаз и перевернутая беркана предупреждают о вероятности необдуманных трат, а также совершения различного рода крупных покупок и вложений своих средств. Это время скорее нужно для того, чтобы правильно проанализировать свою материальную составляющую и принять верное решение на будущее.

Скорпион

Перевернутый манназ, ингуз и эйваз рекомендуют направить фокус внимания на сферу личных отношений и вероятность воплощения давно назревших перемен. Таким образом, в это время вы сможете изменить существующее положение дел, но в какую сторону оно повернется, всецело будет зависеть от вас.

Стрелец

Уруз, перевернутая вуньо и перевернутый манназ говорят о том, что слишком большое количество энергии вы тратите на некоторые действия, и вам следует более рационально распределять собственные силы, чтобы не подавлять людей, которые нуждаются в вашей поддержке. И, в то же время, беречь себя, не истощая собственные ресурсы.

Козерог

Наутиз, перевернутый отал и беркана предоставляют вам отличные возможности для налаживания семейного быта и решения вопросов, связанных с собственным здоровьем. В это время вы сможете поправить свое самочувствие и улучшить взаимоотношения в родственном кругу.

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Водолей

Перевернутый манназ, наутиз и соуло говорят о невероятном потенциале творческой энергии, которая приходит в вашу жизнь. Однако этот сверхрезерв может сказаться на состоянии вашего здоровья, особенно если вы не рассчитаете свои силы и переусердствуете, превзойдя допустимый порог.

Рыбы

Перевернутый турисаз, перевернутый эваз и йера рекомендуют обратить свое внимание на сферу работы, сферу приложения собственных усилий. Потому как здесь вы сможете решить давние проблемы и выстроить взаимовыгодные партнерские союзы на будущее. Ваша деятельность будет эффективна, и вы заслуженно сможете насладиться ее плодами.

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