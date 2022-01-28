Волочкова может потерять половину имущества из-за свадьбы с судимым ухажером Сергеем
Балерина перестала делиться с поклонниками фотографиями с возлюбленным Сергеем Кузнецовым после того, как стало известно о совершенных им в прошлом преступлениях.
Фото: Instagram @volochkova_art
Звезда балета Анастасия Волочкова оказалась в опасной ситуации. Дело в том, что ее избранник Сергей Кузнецов был объявлен в розыск правоохранительными органами Украины, и для нее это может выйти боком.
«По Уголовному кодексу Украины Сергею Кузнецову грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Если его дело передано в Интерпол и выдан соответствующий ордер на задержание, то российские правоохранительные органы могут задержать друга балерины», — рассказал сайту KP.RU адвокат Андрей Алешкин.
Однако, будет ли он выдан Украине, большой вопрос, считает эксперт. А в том случае, если звезда рискнет выйти замуж за Кузнецова, половина совместно нажитого имущества может быть конфискована.
«Все, что имелось у Волочковой до брака, не подлежит конфискации. Но если в браке будет приобретен, например, автомобиль или дорогостоящая недвижимость, 50% могут забрать», — пояснил Алешкин.
Он рекомендовал балерине, если та все-таки захочет оформить отношения, заключить брачный контракт, что спасет от финансовых потерь.
Как писал 5-tv.ru, сын Никаса Сафронова Дмитрий заявил ранее, что провел расследование с помощью детективов. Согласно полученным данным, Кузнецов — в прошлом мошенник. Якобы у него была судимость за кражу, и ему грозит еще один срок за организацию теракта. После этого Анастасия Волочкова перестала выкладывать совместные фото с избранников в соцсетях, хотя и не верит, что он — преступник.
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