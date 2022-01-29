Квантовой психологией рак не вылечить: врач о «попытках» Макеевой помочь женщине с больным сыном

Звезда мюзиклов переквалифицировалась из артистки в целителя раненых душ, освоив за две недели квантовую психологию.

Резонанс в соцсетях вызвала перепалка известного блогера Антона S со звездой мюзиклов Анастасией Макеевой, обвиняющего артистку в том, что она якобы напропалую, без зазрения совести, проворачивает денежные махинации, сдирая с отчаявшихся людей последние деньги.

Так, на днях актриса предприняла попытку вылечить онкобольного ребенка в тяжелом состоянии при помощи освоенной ею за две недели квантовой психологии, которой она увлеклась в надежде помочь, в первую очередь, разобраться с собственными душевными проблемами. Похоже, эксперимент на себе не удался или знаменитость решила сначала попрактиковаться на подопытных кроликах, поэтому и взялась консультировать Назгуль, мать больного раком мальчика, у ее сына уже ампутировали часть ноги.

«Ничего святого нет, они пытаются монетизировать ту деятельность, к которой не имеют никакого отношения. Это самое настоящее мошенничество, в отношении людей, находящихся в отчаянии: у нее „уходит“ сын, и в таком состоянии, когда любое чудо кажется выходом из ситуации, у нее вытаскивают деньги», — заявил блогер Антон S в обзоре на YouTube-канале.

И, хотя Макеева уверяет, что с бедной женщины не взяла ни копейки, знаменитый сплетник указывает на объявленную ею цену консультации в 60 тысяч рублей и подчеркивает, что даже если первая беседа и была в подарок, то последующие — Макеева сотоварищи настаивали на еще двух процедурах — обойдутся наивной женщине в 120 тысяч, которые она вместо инфоцыганских услуг могла бы потратить на реальное лечение смертельно больного сына.

Из видео становится понятно, что и тут без актерских «штучек» не обошлось: Макеева с помощницами сначала внушает пациентке, что все проблемы из-за ее отношений с мужем (проекция личного опыта? — Прим.ред.), а затем предлагает разыграть ситуацию в ролях: вот где наконец-то пригождается ее реальная профессия. Эксперт по работе с подсознанием, инструктор Theta-healthing, врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к. м. н. Вероника Сысоева прокомментировала 5-tv.ru внезапное увлечение артистки псевдонаукой.

«Любой метод, основанный на квантовой физике, является альтернативой классической психотерапии. Соответственно, заменить наблюдения, консультации, лечение у врачей, в том числе у врача-психиатра, такие методы не могут», — заявила кандидат медицинских наук.

Тем не менее существуют моменты, когда квантовая психология способна помочь: ее методы могут улучшить эмоциональное состояние, помочь пережить какую-то травму, эмоциональную проблему, снизить уровень тревоги, увидеть варианты решения сложившейся ситуации, но не более того, отметила врач-психиатр.

«Если есть какая-то проблема соматическая, то есть человек болен, в том числе страдает психическими заболеваниями, ему необходимо лечение параллельно у врача соответствующей специальности», — подчеркнула доктор Вероника Сысоева.

По мнению эксперта, сколько должны стоить подобные услуги, специалист решает самостоятельно, впрочем, как и потенциальный клиент должен сам принимать решение, стоит ли оплачивать такие услуги и какую цель он на самом деле преследует, обращаясь к такого рода специалистам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макеева в ответ на обвинения в заработке на матери ребенка с раком заявила, что это «травля в чистом виде».