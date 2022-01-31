Порох кончился: рынок квадратных метров начал входить в «медвежью фазу»

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Ценовой спад в недвижимости сменится ростом только через несколько лет, считают эксперты.

Фото, видео: Depositphotos / lilsla; 5-tv.ru

Рост цен на жилье в России в ближайшее время может замедлиться, а в некоторых регионах квартиры могут и вовсе подешеветь. Как выяснили «Известия», все дело в спросе.

В прошлом году из-за повышения процентных ставок по ипотеке от приобретения квартир отказались почти треть покупателей. Кроме того, влияет на цены дефицит рабочих, а также подорожание стройматериалов.

Низкий спрос, по мнению экспертов, может заморозить будущие проекты, часть из которых уже начали возводить. Поэтому, чтобы привлечь покупателей, строительные компании могут объединиться с банками, и выдавать льготные займы под конкретную недвижимость.

 

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