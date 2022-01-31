Опубликованы кадры из жилья няни в Ленобласти, где погибла двухлетняя девочка

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 110

В квартире, где произошла трагедия, был нелегальный детский сад.

Фото, видео: Depositphotos / yacobchuk1; 5-tv.ru

Появились кадры из квартиры няни в городе Мурино Ленобласти, где погибла двухлетняя девочка. Их публикует 5-tv.ru.

Мать погибшего ребенка одинока, работает уборщицей в торговом центре. Ее знакомый рассказал, что у женщины нет возможности самой ухаживать за малышкой, поэтому она оставила ее няне, которой платила в день по 700 рублей.

По словам соседей, в квартире, где произошла трагедия, был нелегальный детский сад. Няня также сидела еще с двумя детьми.

30 января женщина позвонила матери девочки и сообщила, что та плохо дышит, попросила приехать и забрать малышку. Когда родительница приехала, девочка была мертва. Мать отвезла ребенка домой, а затем вызвала скорую и полицию. На теле погибшей зафиксировали гематомы.

Как писал 5-tv.ru, Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить ее ход на контроль центрального аппарата ведомства.

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