При разделении наследства Евгения Меньшова его сын получил однушку, а жена — дом

Судьба народного артиста России Евгения Меньшова была непростой — в ней нашлось место счастью, славе и любви, но также и тяжелым потерям, болезни и мучительной смерти. На протяжении почти двадцати лет он вел самое известное музыкальное шоу страны, телепрограмму «Песня года», и за это время успел добиться несомненного успеха и всероссийского признания, трижды жениться нажить лишь одного ребенка. Подробнее об истории жизни, любви и смерти, а также о разделе наследства великого диктора — в материале 5-tv.ru.

Три жены и одна муза: величайшая любовь и самое большое горе в жизни Меньшова

Жизнь свела Меньшова с тремя женщинами, но самое сильное духовное родство у него было со второй супругой, актрисой Ларисой Борушко.

Знакомство с первой женой, актрисой Наталией Селиверстовой произошло у Меньшова в Школе-студии МХАТ еще в студенчестве. Влюбившиеся друг в друга однокурсники поженились и провели вместе долгие 18 лет.

Когда Евгений Александрович работал в Московском драматическом театре имени. Н. В. Гоголя, он влюбился в другую — актрису Ларису Борушко. Как писал aif.ru, актер честно рассказал об этом своей жене, совершив рыцарский поступок — отдав ей все имущество. Как позже вспоминал сам Меньшов, из-за этого им с Ларисой пришлось строить свой «рай в шалаше» буквально с нуля — в крошечной комнатушке в коммунальной квартире без мебели. Спали он на расстеленных на полу газетах. Несмотря на это, Меньшов и его вторая жена были по-настоящему счастливы. Позднее знакомые помогли им наконец купить отдельную квартиру.

Брак Меньшова и Борушко длился 18 лет и подарил им сына Александра. Лариса умерла в 2006 году от рака шейки матки в возрасте всего 43 лет.

По воспоминаниям Меньшова, его жена была очень яркой и талантливой, органичной актрисой с «породистой» красотой. Смертельный диагноз был как гром среди ясного неба. Медикам оставалось лишь развести руками. По натуре Борушко была очень предана своей работе, отдавалась ей на все сто и не обращала внимание на недомогание. Когда болезнь выявили, было уже слишком поздно.

На ранней стадии рак шейки матки можно вылечить полностью, у нее все было куда хуже.

«Но мы боролись до последнего. Я отсылал анализы в Израиль, но оттуда ответили: „Мы ее так же лечили бы, как и в России“. Но я до последнего надеялся на чудо», — признавался сам Меньшов.

Невозможно измерить, насколько глубокими оказались депрессия и душевная боль, в которую погрузился Меньшов после потери любимой.

Воскресение к жизни: как телеведущая Ольга Грозная стала Меньшову лучом света во тьме

Спасительным лучом света посреди тьмы стала телеведущая Ольга Грозная. Они с Меньшовым поженились в 2007 году — именно она помогла ведущему пережить самый темный период его жизни, снова вдохнула в него интерес к жизни и любимому делу. Грозная была младше своего избранника на 20 лет, они были вместе восемь лет. Именно на ее хрупкие плечи легли заботы о Меньшове, когда у того развился рак простаты и костей.

Рак убил жену и пришел за ним: тяжелая болезнь и смерть Меньшова

Болезнь у Меньшова диагностировали еще при жизни второй жены. Тогда недуг отступил, и казалось, что есть надежда на полное исцеление, однако, как это бывает с онкологией, спустя годы произошел рецидив. Евгений оказался фактически прикован к постели. По словам общей знакомой семьи, актрисы Екатерины Мадалинской, Ольга Грозная хотя и всей душой отдалась заботе о муже, в моменты наибольшего ухудшения состояния оградила его от всех — из-за этого он отдалился от сына и друзей.

Свои последние месяцы артист провел в хосписе в районе Новодевичьего монастыря, сгорая на глазах. Многие общие знакомые осуждали Ольгу за такое решение — ведь Меньшов ухаживал за Борушко самостоятельно, без помощи врачей и уж тем более хосписа. Другим же показалось, что Ольга поступила верно, ведь хотела просто обеспечить супругу достойный уход. Так, народный артист СССР Иосиф Кобзон и вовсе заявил, что последний приют Меньшова был максимально комфортным за счет прекрасного сервиса, который невозможно было бы обеспечить на дому.

Актер умер 19 мая 2015 года в возрасте 67 лет.

Благородство наследников и чистая скорбь: как повели себя сын и вдова Меньшова

После смерти Меньшова многим было интересно, как среди наследников распределится его имущество. Ждали ожесточенных судов между сыном Александром и вдовой Ольгой Грозной. Несмотря на это, раздел наследства произошел спокойно, без публичных скандалов. По словам подруги семьи, сын артиста повел себя благородно — он отказался судиться с мачехой, договорившись с ней обо всем непублично.

Полюбовно, без судов и адвокатов Александр получил скромную «однушку» в Москве, в то время как Грозная унаследовала дом за городом.

Александру явно было не до имущественных разборок — по словам очевидцев, он хотя и не лил слез, но вел себя так, словно его сердце «замерзло». Некоторые видели в этом признак старой обиды — когда мама Александра умерла, он переживал это очень тяжело и ожидал эмоциональной поддержки со стороны отца, однако тот ушел с головой в собственное горе.

А вот Грозная плакала. Своего мужа она вспоминала, как настоящего мужчину, каких во всем мире можно «по пальцам пересчитать».

Сегодня первая жена Меньшова, Наталья Селиверстова, ведет крайне закрытый образ жизни и не делится с прессой подробностями прошлых отношений с телеведущим. Ольга Грозная также выбрала путь затворницы, уйдя из эфира и храня в своем сердце память о муже.

«Песня года»: взлет и крах главного дела в карьере Меньшова

Всесоюзную славу Меньшов обрел благодаря работе в шоу «Песня года», которое он вел с 1988-го по 2006-й годы. Меньшов открыл немало талантливых артистов, побывал с гастролями в Израиле, в Германии и в США. В качестве ведущего «Песни года» Евгений работал 18 лет, после чего покинул программу вместе с соведущей, народной артисткой России Ангелиной Вовк. История его ухода оказалась смутной и неоднозначной — сначала передачу прекратили на один год, а потом фестиваль и вовсе выкупил с подачи народной артистки СССР Аллы Пугачевой народный артист России Игорь Крутой.

По мнению Вовк, их с Меньшовым просто спровадили из «Песни года».

«Надо было все сделать красиво и уважительно. (Игорь — Прим. ред.) Крутой должен был. Когда нас пригласили на юбилей „Песни года“ через несколько лет, то я поставила условие, что буду открывать фестиваль. Ну и захотела хороший гонорар. Они не согласились на мои условия», — вспоминала артистка в эфире шоу Бориса Корчевникова в 2021 году.

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«Добило» Меньшова и Вовк участие Аллы Пугачевой — она открывала фестиваль в 2006 году. После того, как руководство обсудило организационные вопросы, ведущих разместили на непропорциональном удалении от сцены. В итоге они почти ничего не видели и не могли нормально делать свою работу.

По мнению же самого Меньшова, Пугачева стала фактической владелицей программы и ей поручили «по-темному» выдавить его с Ангелиной с программы.

«Мы с Линой почувствовали какой-то заговор против нас: не хочу подробно объяснять, что да как, но Алле Борисовне дали команду платить нам мизерные деньги. Возможно, телеканал решил поменять ведущих на молодых. И мы с Вовк встали и ушли, так и не дождавшись внятных объяснений и достойных проводов», — вспоминал артист.

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