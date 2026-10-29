Скала обрушилась в турецкой Каппадокии: есть погибшие
Людей на популярном туристическом объекте придавило камнями.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Mustafa Kaya; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Скала обрушилась в турецкой Каппадокии, есть погибшие
Срочные новости, которые приходят сейчас из турецкой Каппадокии. В одном из главных туристических центров страны обрушилась скала.
Огромные камни рухнули прямо у входа в Музей под открытым небом. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, комплекс скальных храмов, монастырей и пещерных сооружений. Там всегда много туристов, в том числе и российских. На месте сейчас работают экстренные службы. Они оказывают помощь пострадавшим. И пытаются вызволить тех, кто оказался придавлен камнями.
К разбору завалов уже привлекли тяжелую технику. Пресса сообщает по меньшей мере о двух погибших. Все подробности уточняются. В том числе и о том, есть ли среди них наши соотечественники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Домбае пятеро человек оказались заблокированы на старой канатной дороге: они поднимались на кресельном подъемнике, когда отказал двигатель, и люди зависли в семи метрах над землей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?