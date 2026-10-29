Скала обрушилась в турецкой Каппадокии: есть погибшие

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Людей на популярном туристическом объекте придавило камнями.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mustafa Kaya; 5-tv.ru

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Скала обрушилась в турецкой Каппадокии, есть погибшие

Срочные новости, которые приходят сейчас из турецкой Каппадокии. В одном из главных туристических центров страны обрушилась скала.

Огромные камни рухнули прямо у входа в Музей под открытым небом. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, комплекс скальных храмов, монастырей и пещерных сооружений. Там всегда много туристов, в том числе и российских. На месте сейчас работают экстренные службы. Они оказывают помощь пострадавшим. И пытаются вызволить тех, кто оказался придавлен камнями.

К разбору завалов уже привлекли тяжелую технику. Пресса сообщает по меньшей мере о двух погибших. Все подробности уточняются. В том числе и о том, есть ли среди них наши соотечественники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Домбае пятеро человек оказались заблокированы на старой канатной дороге: они поднимались на кресельном подъемнике, когда отказал двигатель, и люди зависли в семи метрах над землей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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